به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اطلاعات ارائه شده از سوی یک منبع آگاه از درون کشتیرانی ایران و دادههای ریفینیتیو ایکون، حجم بیسابقهای از نفت ایران ارسال شده است تا این ماه و اوایل نوامبر، قبل از اجرای تحریمهای آمریکا، در بندر دالیان چین تحویل داده شود.
یک منبع آگاه از شرکت ملی نفتکشهای ایران گفت که این شرکت بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت خام را به دالیان چین ارسال کرده است.
این منبع آگاه بدون توضیحات بیشتر گفت: همانطور که رهبران ما گفتند متوقف کردن فروش نفت ایران غیرممکن است. ما راههای گوناگونی برای فروش نفت خود داریم و وقتی نفتکشهای ما به دالیان برسند، تصمیم خواهیم گرفت که نفت خود را به خریداران دیگر و یا به خود چین بفروشیم.
طبق آنچه دادهها نشان میدهد، تا به حال ۲۲ میلیون بشکه نفت خام ایران در ابرنفتکشهای تحت مالکیت شرکت ملی نفتکشهای ایران بارگیری شده است و انتظار میرود در ماه اکتبر و نوامبر به دالیان برسند. طبق دادههای ثبت شده از ژانویه ۲۰۱۵ تاکنون، دالیان معمولا بین ۱ تا ۳ میلیون بشکه در ماه نفت از ایران دریافت میکند.
در طول دوره قبلی تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۴، ایران نفت خام خود را در دالیان انبار کرد و سپس این نفت به کرهجنوبی و هند فروخته شد. برخی از بزرگترین پالایشگاهها و انبارهای تجاری نفت خام چین در دالیان واقع شدهاند.
در ۸ اکتبر، یکی از ۱۱ ابرنفتکش بسیار بزرگ ایران، نفت خود را در یک مخزن امانتی در بخش شینگنگ بندر دالیان تخلیه کرد، درحالی که یک ابرنفتکش بزرگ دیگر ایران هم در ۱۳ اکتبر موقعیتنمای خود را در نزدیکی بندر خاموش کرد.
این کشتی در حالی که محموله خود را تخلیه کرده بود، دوباره در نزدیکی تایوان در موقعیتنماها آشکار شد.
منطقه شینگنگ انبارهای نفت وسیعی را در خود جا داده است و بسیاری از انبارهای تجاری و استراتژیک در آن قرار دارند.
شرکت ملی سوخت چین و شرکت پیدیای بندر دالیان، هردو، چندین انبار تجاری نفت را در این منطقه اداره میکنند.
نگهداری نفت در انبارهای امانی، این گزینه را در اختیار مالک محموله میگذارد که نفت خود را به چین یا خریداران دیگری در منطقه بفروشد.
طبق دادههای ریفینیتیو ایکون، نفتکشهای ایران در مواقع بارگیری و تخلیه نفت، دستگاههای موقعیتیاب خود را خاموش میکنند تا از چشم مقامات آمریکا مخفی بمانند.
دادهها نشان میدهد ۳ نفتکش که در ماه نوامبر به چین میرسند به سوی جزیره چانگشینگ پیش خواهند رفت.
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