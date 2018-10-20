به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۶۱ کیلوگرم محمدباقر یخکشی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر عباس رحمان اف دارنده مدال برنز آسیا از ازبکستان را مغلوب کرد وی در دور بعد در مصاف با خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا در حالی که سه ثانیه به پایان کشتی مانده بود و از حریف با نتیجه ۸ بر ۶ پیش بود، با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب شد و باید منتظر حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس ادامه کار را بدست آورد. حریف کوبایی در دیدار نیمه نهایی حضور دارد و امشب برای حضور در دیدار فینال به مصاف کشتی گیری از آمریکا می رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست مقابل دی لومائو از جزایر پالائو با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور دوم مقابل جردن باروز قهرمان جهان و المپیک از آمریکا در حالی که با نتیجه ۳ بر ۳ پیش بود در ثانیه های پایانی با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و با توجه به باخت ۵ بر ۵ باروز مقابل سیداکوف روس، حسین خانی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی در دور اول مقابل دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس حضور در گروه بازنده ها و کسب مدال برنز را بدست آورد. تیلور در مرحله نیمه نهایی حضور دارد و امشب برای حضور در دیدار فینال به مصاف کوراگلیف از روسیه می رود.



همچنین در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پرویز هادی در دور اول روبرت باران دارنده مدال برنز اروپا از لهستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم مقابل ابراگیم سعیداف دارنده مدال برنز المپیک از بلاروس با نتیجه ۱۱ بر ۲ به پیروزی رسید و در مرحله یک چهارم نهایی نیز در یک کشتی حساب شده با نتیجه ۳ بر ۲ از سد طاها آکگول قهرمان جهان و المپیک از کشور ترکیه گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. هادی در این مرحله به مصاف گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از گرجستان می رود.