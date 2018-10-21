کورس دو خارجی برای آقای گلی/ چهارمین گلزن برتر خارجی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی استوکس مهاجم ۳۰ ساله و اهل جمهوری ایرلند تیم تراکتورسازی در دیداری که تیمش مغلوب صنعت نفت شد، موفق به زدن تک گل سرخ پوشان شد تا شمار گلهای زده‌ وی در پایان هفته نهم به عدد ۸ رسیده و بتواند خود را بعنوان یک مدعی جدی برای کسب عنوان آقای گلی این دوره از مسابقات معرفی نماید.

نزدیک ترین بازیکن به استوکس در جدول بهترین گلزنان، کی‌روش استنلی مهاجم برزیلی و بلند قامت تیم سپاهان است که وی نیز در این هفته دو گل از سه گل تیمش را برابر نساجی به ثمر رساند تا شمار گل های زده این بازیکن نیز به عدد ۶ برسد.

شواهد نشان می‌دهد که این دو مهاجم خارجی در این فصل، رقابت نزدیکی برای کسب عنوان بهترین گلزن مسابقات لیگ برتر در پیش خواهند داشت و احتمال این که یکی از این دو در پایان مسابقات آقای گل شود زیاد است.

آخرین باری که یک بازیکن خارجی توانست این عنوان را به دست آورد به لیگ چهاردهم باز می‌گردد. در فصل ۹۴-۹۳ ادینیو مهاجم برزیلی و نام آشنا در فوتبال ایران با پیراهن تیم تراکتورسازی و با زدن ۲۰ گل این عنوان را از آن خود کرد.

اولین بازیکن خارجی که موفق شد در لیگ برتر ایران آقای گل شود، دنیل (عرفان) اولروم مهاجم اهل کشور نیجریه بود که با تیم پاسارگاد وارد فوتبال ایران شد و بعد از آن در تیم های فولاد، ابومسلم، گسترش فولاد و تراکتوسازی نیز بازی کرد.

اولروم در فصل ۸۶-۸۵ و در حالی که پیراهن تیم ابومسلم را بر تن داشت توانست با ۱۷ گل و به صورت مشترک با مهدی رجب زاده عنوان آقای گلی لیگ برتر را از آن خود کرده تا نامش بعنوان نخستین آقای گل خارجی لیگ برتر در تاریخ این مسابقات ثبت گردد. عماد رضا و ادینیو دیگر بازیکنان خارجی بودند که در فصل های ۸۹-۸۸ و ۹۴-۹۳ این عنوان را تکرار کرده‌اند.

در صورتی که آنتونی استوکس و یا کی‌روش استنلی بتوانند در فصل جاری عنوان آقای گلی را از آن خود کنند، نام شان بعنوان چهارمین بازیکن خارجی که آقای گل فوتبال ایران شده به ثبت خواهد رسید. این دو بازیکن در پایان هفته نهم با ۸ و ۶ گل بهترین گلزنان این فصل از رقابتهای لیگ برتر هستند.