به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در حالی در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد که هیچکدام از نمایندگان ایران به فینال راه نیافتند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم بونه رودریگوئز از کوبا و گادجی مراد رشیداف از روسیه به دیدار فینال راه یافتند. در این وزن محمدباقر یخکشی از کشورمان پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر عباس رحمان اف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد در مصاف با خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا در حالی که سه ثانیه به پایان کشتی مانده بود و از حریف با نتیجه ۸ بر ۶ پیش بود، با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب شد و به گروه بازنده ها رفت. یخکشی امروز در این گروه باید ابتدا با ایوان گویدا از رومانی کشتی بگیرد و در صورت غلبه بر این حریف در دیدار رده بندی به مصاف جوزف کولون از آمریکا برود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم زائوربک سیداکوف از روسیه و آوتاندیل کنچادزه از گرجستان در دیدار فینال حضور دارند. وزنی که مصطفی حسین خانی از کشورمان در دور نخست مقابل دی لومائو از جزایر پالائو با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور دوم مقابل جردن باروز قهرمان جهان و المپیک از آمریکا در حالی که با نتیجه ۳ بر ۳ پیش بود در ثانیه های پایانی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد. در ادامه با توجه به باخت ۵ بر ۵ باروز مقابل سیداکوف روس، حسین خانی هم از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم دیوید تیلور از آمریکا و فاتح اردین از ترکیه فینالیست شدند. حسن یزدانی که امید اصلی کشتی ایران برای کسب طلا در این پیکارها بود، در دور اول مقابل دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت. یزدانی باید امروز در این گروه ابتدا به مصاف حاجی رجب اف از بلاروس برود و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد با یوریسکی توربلانکا کورالتا از کوبا مبارزه کند. یزدانی در صورت شکست این کشتی گیر در دیدار رده بندی به مصاف داورن کوراگلیف از کشور روسیه خواهد رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ژی وی دنگ از چین و پتریاشویلی از گرجستان به دیدار فینال راه یافتند. در این وزن پرویز هادی برای کشورمان به میدان رفت که در دور اول روبرت باران دارنده مدال برنز اروپا از لهستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم مقابل ابراگیم سعیداف دارنده مدال برنز المپیک از بلاروس با نتیجه ۱۱ بر ۲ به پیروزی رسید و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ از سد طاها آکگول قهرمان جهان و المپیک از کشور ترکیه گذشت و راهی نیمه نهایی شد. هادی در این مرحله در مقابل گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از گرجستان با نتیجه ۱۳ بر ۶ شکست خورد و به دیدار رده بندی رسید. وی در این دیدار به مصاف برنده دیدار بین خیزریف از روسیه و لیگتی از مجارستان خواهد رفت.

رقابت‌های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان فوق امروز برگزار می شود.