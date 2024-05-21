صدری سرپرست اداره کل ورزش و جوانان اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان طی ابلاغی سید مهدی صدری را به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان معرفی کرد.

سیدمهدی صدری، متولد اصفهان، دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک و کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی، پیش از این در مسئولیت‌های مختلف از جمله رئیس سازمان ملی جوانان اصفهان، مدیرکل دفتر ازدواج سازمان ملی جوانان کل کشور، مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری و معاون وزیر ورزش و جوانان در دولت دهم بوده است.

وی از چهره‌های شاخص و شناخته شده فرهنگی است و در تجارب فرهنگی خود عضویت در هیأت مؤسس و هیأت مدیره مجموعه‌های فرهنگی متعددی از جمله حدیث راه عشق، کانون نخبگان جوان، کانون پیوند مهر و مرکز فرهنگی عترت را دارد. او در حوزه ازدواج فردی صاحب نام و مؤسس شبکه فعالین ازدواج در کشور بوده است.

وی همچنین در حوزه ورزش از سال با ورود به ورزش رزمی جودو و اخذ کمربند مشکی در این رشته به جامعه ورزشکاران پیوست و حضور فعال در رشته‌های تکواندو، والیبال و بدنسازی نیز بخشی دیگر از سوابق او در حوزه ورزش است.