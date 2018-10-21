به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته رئیس جمهور با استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد و رضا رحمانی که قائم ‌مقام وزیر صمت در امور تولید بود را به عنوان سرپرست این وزارتخانه عریض و طویل منصوب کرد.

البته موافقت روحانی با استعفای شریعتمداری فقط به همین جا ختم نشد و رئیس جمهور صبح امروز وزیر سابق صمت را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد.

در همین حال ، در مورد سرپرست تازه وزارت صمت باید گفت که رضا رحمانی سال ۱۳۴۵ در تبریز متولد شد؛ وی دارای مدرک دکترای مدیریت DBA از دانشگاه صنایع و معادن ایران است و پیش از حضور در وزارت صمت رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره نهم بود.

خلاصه ای از سوابق تحصیلی و شغلی وزیر پیشنهادی اقتصادی به این شرح است:

سوابق تحصیلی و آموزشی

دوره دکترای مدیریت (DBA) - دانشگاه صنایع و معادن ایران

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره مدیریت استراتژیک – سازمان مدیریت صنعتی

کارشناسی حقوق – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند

عضو شورایعالی پژوهشی (هیات امنا) موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

سوابق اجرایی و مدیریتی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی

رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران

جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با آثار تحریم

جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

مجری طرح رونق تولید

رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت در سفرهای استانی ریاست جمهوری اسلامی ایران

عضو شورای عالی بیمه

عضو شورای عالی آمار

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران

عضویت در کمیسیون های صنعت، و کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

عضو کارگروه تخصصی مناطق آزاد و تجاری و صنعتی کشور

مشاور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

رئیس هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران

عضو هیات مدیره شرکت نوسازی صنایع ایران

عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم)

عضو هیات های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جمله هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی و معادن

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی

رئیس کمیته صنعت، اقتصاد و بازرگانی مجمع نمایندگان غرب کشور

عضویت در فراکسیون های کارگری، روستایی و مناطق محروم و صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی

مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی

مشاور استاندار آذربایجان شرقی

معاون شرکت تراکتورسازی ایران

معاون شرکت آلومینیوم المهدی (بندرعباس)