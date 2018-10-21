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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

مهر گزارش می دهد؛

وزیر پیشنهادی صمت کیست؟/نماینده‌ای که پله ترقی را به سرعت طی کرد

وزیر پیشنهادی صمت کیست؟/نماینده‌ای که پله ترقی را به سرعت طی کرد

رضا رحمانی که برای تصدی وزارت صنعت به مجلس معرفی شده و هم اکنون سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفته است، طی سالهای گذشته به سرعت پله های ترقی را طی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته رئیس جمهور با استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد و رضا رحمانی که قائم ‌مقام وزیر صمت در امور تولید بود  را به عنوان سرپرست این وزارتخانه عریض و طویل منصوب کرد.

البته موافقت روحانی با استعفای شریعتمداری فقط به همین جا ختم نشد و رئیس جمهور صبح امروز وزیر سابق صمت را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد.

در همین حال ، در مورد سرپرست تازه وزارت صمت باید گفت که رضا رحمانی سال ۱۳۴۵ در تبریز متولد شد؛ وی دارای مدرک دکترای مدیریت DBA از دانشگاه صنایع و معادن ایران است و پیش از حضور در وزارت صمت رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره نهم بود.

خلاصه ای از سوابق تحصیلی و شغلی وزیر پیشنهادی اقتصادی به این شرح است:

سوابق تحصیلی و آموزشی

دوره دکترای مدیریت (DBA) - دانشگاه صنایع و معادن ایران
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره مدیریت استراتژیک – سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حقوق – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند
عضو شورایعالی پژوهشی (هیات امنا) موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

سوابق اجرایی و مدیریتی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با آثار تحریم
جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
مجری طرح رونق تولید
رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت در سفرهای استانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
عضو شورای عالی بیمه
عضو شورای عالی آمار
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران
عضویت در کمیسیون های صنعت، و کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
عضو کارگروه تخصصی مناطق آزاد و تجاری و صنعتی کشور
مشاور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
رئیس هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران
عضو هیات مدیره شرکت نوسازی صنایع ایران
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم)
عضو هیات های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جمله هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی و معادن
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی
رئیس کمیته صنعت، اقتصاد و بازرگانی مجمع نمایندگان غرب کشور
عضویت در فراکسیون های کارگری، روستایی و مناطق محروم و صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی
مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی
مشاور استاندار آذربایجان شرقی
معاون شرکت تراکتورسازی ایران
معاون شرکت آلومینیوم المهدی (بندرعباس)

کد مطلب 4436524
سمیه رسولی

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    نظرات

    • حمید IR ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
      8 0
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      با توجه به سوابق به نظر میرسد بیشتر پارتی دارد تا سواد.
    • مهدی IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
      7 0
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      نکته جالب تحصیلات این آقا هستش کلا چقدر غیر مرتبط خونده و دکتراش هم از نظر وزارت علوم اصلا معتبر نیست چون دانشگاه صنایع و معادن اصلا جزو دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم نیست.
    • مجتبی IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
      10 0
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      سلام ایشون اینقدر سوابق مدیریتی دارند برای من سوال ایجاد شده چطور تو جلسات شرکت میکردند اصلا وقت داشتند که حتی یک دقیقه آنجا حضور داشته باشند. همینه که صنعت ما به قهقرا میرود
    • امید IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
      0 3
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      ایشان در دوران ریاست کمیسیون صنایع مجلس به زعم بسیاری از نمایندگان کمکهای شایانی به صنایع کشور کردند. بهتر است که براساس نتایج حضور ایشان در پستهایی که داشتند مورد نقد قراربدیم نه یک نگاه اجمالی!

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