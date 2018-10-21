به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته رئیس جمهور با استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد و رضا رحمانی که قائم مقام وزیر صمت در امور تولید بود را به عنوان سرپرست این وزارتخانه عریض و طویل منصوب کرد.
البته موافقت روحانی با استعفای شریعتمداری فقط به همین جا ختم نشد و رئیس جمهور صبح امروز وزیر سابق صمت را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد.
در همین حال ، در مورد سرپرست تازه وزارت صمت باید گفت که رضا رحمانی سال ۱۳۴۵ در تبریز متولد شد؛ وی دارای مدرک دکترای مدیریت DBA از دانشگاه صنایع و معادن ایران است و پیش از حضور در وزارت صمت رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره نهم بود.
خلاصه ای از سوابق تحصیلی و شغلی وزیر پیشنهادی اقتصادی به این شرح است:
سوابق تحصیلی و آموزشی
دوره دکترای مدیریت (DBA) - دانشگاه صنایع و معادن ایران
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره مدیریت استراتژیک – سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حقوق – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند
عضو شورایعالی پژوهشی (هیات امنا) موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
سوابق اجرایی و مدیریتی
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با آثار تحریم
جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
مجری طرح رونق تولید
رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت در سفرهای استانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
عضو شورای عالی بیمه
عضو شورای عالی آمار
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران
عضویت در کمیسیون های صنعت، و کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
عضو کارگروه تخصصی مناطق آزاد و تجاری و صنعتی کشور
مشاور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
رئیس هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران
عضو هیات مدیره شرکت نوسازی صنایع ایران
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم)
عضو هیات های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جمله هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی و معادن
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی
رئیس کمیته صنعت، اقتصاد و بازرگانی مجمع نمایندگان غرب کشور
عضویت در فراکسیون های کارگری، روستایی و مناطق محروم و صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی
مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی
مشاور استاندار آذربایجان شرقی
معاون شرکت تراکتورسازی ایران
معاون شرکت آلومینیوم المهدی (بندرعباس)
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