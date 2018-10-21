  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

اعلام برنامه‌های هماهنگی و تمرین پرسپولیس و السد قطر

اعلام برنامه‌های هماهنگی و تمرین پرسپولیس و السد قطر

برنامه جلسه هماهنگی و کنفرانس‌های خبری پیش از بازی پرسپولیس و السد و تمرینات دو تیم قبل از بازی، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی پیش از بازی پرسپولیس و السد قطر در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، فردا (دوشنبه) با حضور رئیس کمیته مسابقات و ناظری بازی، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱ در سالن کنفرانس روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

کنفرانس خبری سرمربیان دو تیم السد و پرسپولیس هم به ترتیب از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه و ۱۲ در فدراسیون فوتبال آغاز خواهد شد.

مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس، زمان آغاز آخرین تمرین سرخپوشان را از ساعت ۱۷ الی ۱۸ فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی اعلام کرد. تیم فوتبال السد نیز تمرین خود را از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به مدت یک ساعت انجام خواهد داد.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و السد، از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه اول آبان ماه ۱۳۹۷ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4436697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها