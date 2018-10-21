به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی پیش از بازی پرسپولیس و السد قطر در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، فردا (دوشنبه) با حضور رئیس کمیته مسابقات و ناظری بازی، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱ در سالن کنفرانس روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

کنفرانس خبری سرمربیان دو تیم السد و پرسپولیس هم به ترتیب از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه و ۱۲ در فدراسیون فوتبال آغاز خواهد شد.

مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس، زمان آغاز آخرین تمرین سرخپوشان را از ساعت ۱۷ الی ۱۸ فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی اعلام کرد. تیم فوتبال السد نیز تمرین خود را از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به مدت یک ساعت انجام خواهد داد.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و السد، از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه اول آبان ماه ۱۳۹۷ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.