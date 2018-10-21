به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه‌حسینی در حاشیه اجرای طرح سرشماری از کلونی‌های زنبور استان سمنان هم‌زمان با پیش از ظهر یکشنبه بابیان اینکه بر اساس سرشماری سال گذشته ۴۷ هزار و ۹۵۹ کلنی زنبور عسل در این استان وجود دارد، تأکید کرد: سال گذشته این میزان کلونی زنبور توانستند ۳۲۸ تن عسل را تولید کنند.

وی بابیان اینکه سال گذشته کلونی‌های زنبور استان سمنان برای ۱۳۸ نفر شغل ایجاد کردند، افزود: سال گذشته ۳۲۸ تن عسل، ۱۰ تن موم، ۲.۶ تن بره موم، ۱۲۵ تن گرده و ۲۵ کیلو ژله رویال در استان توسط ۷۲۴بهره‌بردار این بخش تولید شد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: طرح سرشماری سال۹۷ کلونی‌های زنبور استان از امروز آغاز و تا سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

شاه حسینی گفت: از زنبورداران می‌خواهیم تا در مدت اجرای سرشماری از هر گونه جابه‌جایی خودداری کنند تا بتوانیم با استفاده از کارشناسان جهاد کشاورزی تصویری روشن از تعداد کلونی های زنبور استان داشته باشیم.