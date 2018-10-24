جذب نخبه ایرانی مقیم خارج بودجه می خواهد

دکتر سعید سهراب پور استاد دانشگاه شریف با اشاره به دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری به خبرنگار مهر گفت: برای استفاده از نخبگان در رفع مشکلات امروزی کشور چالش های زیادی وجود دارد.

قائم مقام سابق بنیاد ملی نخبگان افزود: مقام معظم رهبری با انتصابات جدید در ارگان های مختلف نشان دادند که می شود کشور را به جوانان سپرد؛ در اصل ایشان سرمشقی در جوانگرایی شدند.

وی با بیان اینکه هر زمان که از جوانها در مدیریت کشور استفاده شده، نتایج عالی گرفتیم، خاطر نشان کرد: اکنون رهبر خودشان الگو هستند و می بایست وزرا، معاونان و مدیرکل ها به حرف رهبر گوش کنند و در رده میانی مدیران از جوانان استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاههای بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه جوانان سرشار از انرژی هستند، گفت: از این افراد می توان در ارگان های دولتی نیز برای مدیریت های میانی بهره برد.

سهراب پور تاکید کرد: استفاده از نخبگان در بخش های مختلف کشور می تواند روی تسریع حل مشکلات کشور تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی از فساد و... جلوگیری کند.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، برخی نخبگان هم هستند که مقیم ایران نبوده اند و اکنون تصمیم گرفته اند به ایران بازگردند؛ اما این بازگشتشان باید تضمین شود؛ این تضمین می تواند مالی باشد. یکی از چالش های این نخبگان عدم وجود عاملی برای جذب است و تضمین برای جذب می تواند مالی باشد.

سهرابپور افزود: به عنوان مثال برخی از این نخبگان خواستار جذب در دانشگاه ها هستند اما دانشگاهها حقوق خوبی برای این افراد در نظر نمی گیرند؛ به عنوان مثال یک کارمند اداری در دانشگاه به علت سابقه کاری ۶میلیون حقوق دریافت می کند ولی یک نخبه ای که از خارج به ایران بازگشته و قرار است در دانشگاه تدریس کند حقوق ۴میلیونی خواهد داشت.

سهراب پور با تاکید بر اینکه ما این مشکل کمبود بودجه برای حقوق نخبگانی که از خارجی می آیند را به مسئولان گفته ایم؛ اما حداقل باید از این منظر تامین شوند تا علاقه ای به ادامه کار داشته باشند.