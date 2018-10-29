ضرروت اعتماد به نخبگان برای تولید محصولات ایرانی

دکتر مجتبی رضایی دکتری فیزیک از دانشگاه کالگری کانادا در رشته لیزر اسپکتروسکوپی با اشاره به دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تحقق منویات رهبری در راستای استفاده از نخبگان برای رفع معضلات کشور لازم است که یک فرهنگ سازی شود.

وی افزود: فرهنگ سازی در مصرف محصولات ایرانی و اعتماد به محققان کشور زمینه ساز استفاده از نخبگان است.

این محقق با بیان اینکه طی یک سالی که از کانادا بازگشته ام مشکلاتی وجود داشته که هنوز هم مرتفع نشده است، خاطر نشان کرد: من سعی کردم دو نفر از نخبگان که مقیم ایران نبودند را به تیممان در شرکت اضافه کنم ولی نتوانستم زیرا آنها می ترسند بدون اینکه از توانایی هایشان استفاده شود به کشور بازگردند.

به گفته رضایی، آنها می ترسند توانایی هایی که دارند در کشور مورد استقبال قرار نگیرد و آنطور که باید نتوانند کار کنند.

وی با بیان اینکه روند پروژه علمی گرفتن در کانادا طوری بود که به سختی وارد یک پروژه می شدیم، گفت: اما بعد از تاییدیه گرفتن تسهیلات بلاعوضی در اختیار تیم قرار می گرفت تا پروژه به نتیجه برسد.

این محقق ادامه داد: اما در ایران برعکس است؛ نخبه بعد از ورود به کشور توسط بنیاد ملی نخبگان به خوبی حمایت می شود؛ حتی پارک پردیس هم در راستای راه اندازی شرکت دانش بنیان و تولید حمایت هایی می شود اما برای اینکه محصولی تولید و به بازار عرضه کنیم تضمینی وجود ندارد.

رضایی خاطر نشان کرد: این صنایع هستند که می توانند بازار محصولاتی که توسط تولیدکنندکان به تولید می رسند را تضمین کنند اما هنوز هم در صنایع از محصولات شناخته شده خارجی استقبال می کنند.

این محقق بیان کرد: اکنون بعد از یک سال توانستیم دو پروژه برای شرکت گاز انجام دهیم؛ اما مشکل اینجاست که صنایع اعتماد ندارند و این باید فرهنگ سازی شود.

وی با تاکید بر اینکه این فرهنگ سازی و اعتماد می تواند شرکت را سرپا نگه دارد، گفت: حمایت هایی که قرار است به صورت ضمانت نامه در قرار داد این پروژه صورت گیرد نیاز به سند، کسر از حقوق و ...دارد تا پیش پرداخت را بگیریم؛ همچنین ما در قرارداد منعقد کردیم که اگر موفق نشویم باید ۳برابر میزان مبلغ پرداختی را برگردانیم.

رضایی با تاکید براینکه برای اینکه بتوانیم محصولی که تولید کرده ایم را به بازار وارد کنیم تمام ریسک ها را پذیرفته ایم، بیان کرد: اگر صنایع استقبال کنند و همچنان اعتماد داشته باشند می توانیم طوری ایفای نقش کنیم که مشکلات کشور برطرف شود.