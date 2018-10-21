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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۹

کشتی قهرمانی جهان - مجارستان؛

علیرضا کریمی در نیمه نهایی شکست خورد

علیرضا کریمی در نیمه نهایی شکست خورد

آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم تیم کشتی ایران با قبول شکست برابر حریف نامدار آمریکایی در دیدار نیمه نهایی در رسیدن به فینال ناکام ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی امروز در مرحله نیمه نهایی رقابتهای وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان که در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاری است به مصاف جی دن کاکس دارنده مدال برنز المپیک و جهان از آمریکا رفت و با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد.

علیرضا کریمی پیش از این در دور نخست ریکاردو بائز از آرژانتین را ۱۰  بر صفر شکست داد و در دور دوم شریف شریف اف دارنده مدال طلای المپیک و جهان از آذربایجان را ۷ بر ۲ از پیش رو برداشت. کریمی در مرحله یک چهارم نهایی با شکست ۱۲ بر یک چاکالوف از روسیه راهی مرحله نیمه نهایی شد.

پیکارهای رده بندی و فینال چهار وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان فردا شب برگزار می شود.

کد مطلب 4437068

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