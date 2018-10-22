به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری شامگاه گذشته در دیدار با سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور و هیئت همراه اظهار کرد: زیارت اربعین یک مانور بین‌المللی و بی‌سابقه جامعه تشیع است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با بیان اینکه جمعیت بیش از ۲۰ میلیونی راهپیمایی اربعین در دنیا بی‌نظیر است، عنوان کرد: راهپیمایی اربعین یک قدرت عظیمی برای شیعیان و ارادتمندان سیدالشهدا(ع) به وجود آورده است. همچنین انس و محبتی بین دو کشور ایران و عراق ایجاد کرده است. ایران و عراق دو کشور بزرگ، ثروتمند با پتانسیل بسیار قوی هستند که اگر متحد شوند دیگر دشمنی وجود نخواهد داشت و این دقیقا استخوانی است که در گلوی آمریکا گیر می کند.

آیت‌الله موسوی جزایری افزود: دشمنان در تلاش برای ایجاد تفرقه بین این دو کشور هستند تا از قدرت بزرگ تشیع جلوگیری کنند اما این انسجام، مودت و برادری زیر سایه حق و سیدالشهدا(ع) بیشتر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تاکید کرد: ما معنویت و پتانسیل بزرگی داریم که انرژی هسته‌ای به گرد آن نمی‌رسد. با محوریت امام حسین(ع)، کشورهای ایران و عراق با یکدیگر متحد هستند.

امام جمعه اهواز با اشاره به امنیت کشور بیان کرد: نیروی انتظامی خدمتگزار زائران سیدالشهدا(ع) است. ان‌شاءالله خداوند توفیق خدمتگزاری به نحو احسن را به نیروهای انتظامی عنایت فرماید.