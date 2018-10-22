شک نکنید می خواهیم به فینال برویم/ انتظار داریم داور بی طرف باشد!

به گزارش خبرنگار مهر، اسوالدو فریرا در نشست خبری پیش از بازی فردا پرسپولیس و السد قطر در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: از اینکه مجددا به تهران آمده ام، خوشحالم. ما فردا بازی سخت و بزرگی با پرسپولیس در پیش داریم.

سرمربی السد درباره میزان شانس تیمش برای صعود به فینال در بازی با پرسپولیس گفت: بازی های قبلی با این متفاوت بود. برای این بازی انگیزه زیادی برای بردن داریم. می خواهیم پرسپولیس را شکست بدهیم و به فینال برسیم.

فریرا درباره جو ورزشگاه آزادی تاکید کرد: در بازی رفت بهتر از پرسپولیس بودیم. برای بازی در جو آزادی آماده هستیم. امکان دارد در همین ورزشگاه حتی بهتر از بازی اول خود باشیم.

وی ادامه داد: در این بازی نیاز است که حساسیت داوری بیشتری داشته باشیم چون بازی به مراتب مهمتر است. انتظار داریم داوران در سطح بالایی باشند و مشکلی پیش نیاید.

سرمربی السد گفت: برای هر دو تیم و بخصوص ما بازی سختی خواهد بود. ما جز بردن راهی نداریم. آنها هم می خواهند به فینال برسند. باید تا آخرین توانمان برای برد بجنگیم. امیدوارم داوران در بازی فردا بیطرف سوت بزنند. می دانیم که پرسپولیس چه تیم قدرتمندی است. پرسپولیس بازیکنانی در جام جهانی هم داشته و تجربیات بین المللی بیشتری دارند. فکر می کنم می توانیم در بازی فردا پیروز و در نهایت قهرمان آسیا شویم. فردا می جنگیم تا به خواسته خود برسیم.

فریرا تصریح کرد: می دانیم که پرسپولیس دو شانس دارد ولی ما یک شانس داریم. باید برنده باشیم ولی آنها با تساوی هم می توانند صعود کنند. وقتی بازی شروع می شود نباید به چیز دیگری فکر کرد. سعی می کنیم نسبت به بازی قبل خوشحالتر از زمین خارج شویم. فقط یک راه داریم و آنهم بردن است. اگر شما جای من بودید چه کار می کردید؟

سرمربی السد درباره حضور بازیکنان السد در زمین دو ساعت پیش از مسابقه و دلیلش برای این کار تاکید کرد: به خاطر جو سنگین آزادی و اینکه می خواستم بازیکنانم به اتمسفر ورزشگاه عادت کنند. شک نکنید که می خواهیم به فینال برویم. آمده ایم که به فینال برویم. امیدوارم در انتهای این دو بازی ما پیروز بشویم.