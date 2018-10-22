آغاز پروازهای اربعین از روز چهارشنبه/ انجام ۴۸۴ پرواز فوق العاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، یک مقام مسئول در این سازمان با بیان اینکه تاکنون ۴۸۴ مجوز پرواز فوق العاده برای شرکت های هواپیمایی در ایام اربعین صادر شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۳۹۷ مجوز برای شرکت های هواپیمایی داخلی و ۸۷ مجوز برای شرکت هواپیمایی العراقیه صادر شده است.

جعفرزاده تصریح کرد: تعداد دفاتر فروش بلیت شرکت های هواپیمایی ایرانی ۱۷ دفتر و تعداد دفاتر فروش بلیت شرکت هواپیمایی العراقیه هفت دفتر اعلام شده همچنین تعداد سایت های فروش اینترنتی شرکت العراقیه ۵ مرکز و تعداد سایت های فروش اینترنتی شرکت های ایرانی ۵ مرکز تعیین شده که بر روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس www.cao.ir در دسترس است.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده بازرسی منسجم توسط بازرسان دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به اتفاق سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت به صورت مستمر از آغاز پروازها تا پایان پروازهای اربعین انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: با عنایت به افزایش پروازهای شرکت های هواپیمایی به مقصد کشور عراق در ایام اربعین حسینی و به منظور حفظ و ارتقاء هر چه بیشتر ایمنی زائران کربلای معلی، برنامه ویژه ای برای بازرسی از هواپیماهای آماده به خدمت شرکتهای هواپیمایی ایرانی و عراقی از تاریخ اول آبان تا ۱۲ آبان در دو فرودگاه امام خمینی (ره) و شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس به عنوان پرترافیک ترین فرودگاه ها اجرا خواهد شد.

وی اظهارداشت: بازرسان استاندارد پرواز در قالب ۵ تیم بازرسی و در ساعات مختلف شبانه روز در این ایام به رعایت الزامات مختلف فنی- عملیاتی از سوی شرکت های پروازی هوایی نظارت خواهند کرد بازرسی ها به گونه ای برنامه ریزی و اجرا خواهد شد که موجب تاخیر پروازها نشود این بازرسی ها با رویه جدید و مطابق مقرراتی که در اتحادیه اروپا نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اجرا می شود.

جعفرزاده با بیان اینکه در سامانه حقوق مسافر امکان درخواست شکایت به صورت ویژه در خصوص پروازهای اربعین راه اندازی شده است توصیه کرد: زائران می توانند هر گونه تخلف احتمالی را از این طریق اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.