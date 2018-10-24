توله خرس قهوه ای در شهرستان خرمبید تلف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره محیط زیست شهرستان خرمبید اظهار داشت: یک توله خرس قهواه ای نیمه جان توسط یکی از عشایر شهرستان خرمبید پیدا شده و بلافاصله به محیط زیست شهرستان اطلاع داده شد اما متاسفانه با وجود سرعت عمل کارشناسان در انتقال این توله خرس به دامپزشکی، قبل از عملیات مداوا جانور مذکور تلف شد.

داریوش غلامی ضمن تقدیر از فرد مذکور که دوست دار حیات وحش بوده و اقدام به این حرکت انسانی و خدا پسندانه کرده، افزود: این فرد در بامداد یکم آبان ماه در منطقه اق چشمه شهرستان خرمبید تمام تلاش خود را برای نجات حیوان انجام داده و کارشناسان و نیروهای یگان محیط زیست شهرستان نیز به سرعت نسبت به انتقال حیوان به شبکه دامپزشکی شهرستان اقدام کردند اما متاسفانه حیوان تاب نیاورده و در حین معالجه و پیش از مداوا تلف شد.

رئیس اداره خرمبید گفت: لاشه این حیوان جهت تعیین علت دقیق مرگ و به منظور نمونه برداری و کالبد گشایی از حیوان به شبکه دامپزشکی شهرستان تحویل داده شده است.

کارشناسان احتمال می دهند این توله خرس با توجه به همجواری با شهرستان خرمبید ومنطقه شکار ممنوع کوه خرسی از مادر جدا افتاده و از ناحیه چنارو و کوه های موسی خانی به حوالی اق چشمه رسیده باشد.