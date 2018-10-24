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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

در جاده لار - بندرعباس

تصادف پژوی حامل اتباع افغانی شش کشته بر جا گذاشت

تصادف پژوی حامل اتباع افغانی شش کشته بر جا گذاشت

شیراز- تصادف رانندگی پژو حامل اتباع افغان شش کشته و ۹ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اورژانس فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این تصادف در محور لار – بندرعباس محور چهاربرکه مقارن شامگاه سه شنبه رخ داد.

محمد جواد مرادیان بیان کرد: در این تصادف یک دستگاه تریلی و یک پژو ۴۰۵ حامل اتباع بیگانه افغان  با یکدیگر برخورد کردند که  ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه حادثه به اورژانس اعلام و بلافاصله سه دستگاه آموبلانس اعزام می شود.

وی گفت: این حادثه ۹ مصدوم داشت که هشت  نفر پس از اقدامات درمانی به بیمارستان لار منتقل شدند و یک مصدوم نیز سرپایی درمان شد.

دکتر مرادیان ادامه داد:  شش نفر ازجمله راننده پژو نیز در دم کشته شدند.

کد مطلب 4439965

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