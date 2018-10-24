تصادف پژوی حامل اتباع افغانی شش کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اورژانس فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این تصادف در محور لار – بندرعباس محور چهاربرکه مقارن شامگاه سه شنبه رخ داد.

محمد جواد مرادیان بیان کرد: در این تصادف یک دستگاه تریلی و یک پژو ۴۰۵ حامل اتباع بیگانه افغان با یکدیگر برخورد کردند که ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه حادثه به اورژانس اعلام و بلافاصله سه دستگاه آموبلانس اعزام می شود.

وی گفت: این حادثه ۹ مصدوم داشت که هشت نفر پس از اقدامات درمانی به بیمارستان لار منتقل شدند و یک مصدوم نیز سرپایی درمان شد.

دکتر مرادیان ادامه داد: شش نفر ازجمله راننده پژو نیز در دم کشته شدند.