قبولی امتحان جامع دکتری آزاد تا پایان سال اعتبار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا رهایی از ارزیابی برنامه و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دکتری در جلسه بعدی شورای برنامهریزی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
وی افزود: با توجه به اهمیت امتحان جامع دوره دکتری و لزوم ایجاد فرصت برای آمادگی داوطلبان مقرر شد زمان برگزاری امتحان جامع در جلسه بعدی شورای راهبردی برنامهریزی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشجویانی که قبلا در امتحان جامع پذیرفته و اما هنوز موفق به کسب نمره قبولی زبان نشدهاند، اعتبار قبولی در امتحان جامع برای این دانشجویان تا پایان سال جاری محفوظ است.
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