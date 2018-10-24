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کد مطلب 4440241
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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

رونمایی از تخلف شهرداری تهران روی آنتن زنده!

رونمایی از تخلف شهرداری تهران روی آنتن زنده!

رونمایی از تخلف و گران فروشی پلیس و شهرداری تهران در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی.

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