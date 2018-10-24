دریافت 7 MB کد مطلب 4440241 https://mehrnews.com/xMLmb ۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱ کد مطلب 4440241 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱ رونمایی از تخلف شهرداری تهران روی آنتن زنده! رونمایی از تخلف و گران فروشی پلیس و شهرداری تهران در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی. کپی شد مطالب مرتبط کمک ۱۰ سنتی وزارت نفت به شهرداری در ازای هر سفر درون شهری با مترو همکاری شهرداری های تهران،مشهد،همدان وکاشان در نظافت معابر کربلا حدود ۳۰ درصد از تجهیزات مترو قابلیت ساخت در کشور را دارد برچسبها پلیس تعزیرات حکومتی شهرداری تهران
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