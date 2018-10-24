حدود ۳۰ درصد از تجهیزات مترو قابلیت ساخت در کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در مراسم انعقاد قرارداد «طرح توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری در تهران و ۸ کلانشهر» که با حضور شهردار تهران و وزیر نفت برگزار شد، با بیان اینکه خوشحالم که یکی از عقلانی ترین قراردادهای موجود در کشور امشب منعقد می شود، گفت: امیدوارم بتوانیم این قرارداد را به اجرا برسانیم چراکه این طرح موجب گسترش حمل ونقل ریلی در کشورمان می شود.

وی افزود: یادی کنیم از آیت الله هاشمی رفسنجانی که باید او را پدر این حرکت در کشور بدانیم، البته تصمیم ساخت قطار شهری تهران مربوط به قبل از انقلاب و سال ۱۳۵۴ است و تا اول انقلاب فقط ۳۰۰ متر خط مترو در تهران ساخته شده بود، اما این روند بعد از انقلاب تا سال ۱۳۶۰ متوقف شد و در نهایت با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، شیبانی و نمایندگان ایران از دولت تقاضا شد شرکت مترو تهران مجدداً فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: پس از این مرحله ادامه کار شرکت مترو تهران در دولت تصویب می شود البته با شرط فعالیت بدون کمک دولت. باز هم آیت الله هاشمی پس از مدتی از دولت بودجه گرفته و بحث TOD که امروز از افتخارات ماست، آغاز شد. همچنین مترو با وام ۵ میلیارد تومانی از بانک ها به کار خود ادامه داد تا جایی که امروز صاحب ۹ شرکت قطار شهری در کشور هستیم.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر تهران ۷ خط، مشهد ۲ خط، تبریز و اصفهان یک خط مترو و کرمانشاه، کرج، قم و اهواز هم در حال ساخت خطوط مترو هستند و باید این اتفاق در کشور را به فال نیک بگیریم.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران پس از اجرا شدن این قرارداد در تهران ۱۲ خط مترو به طول ۴۲۵ کیلومتر خواهیم داشت که ۴ خط متصل به شهرهای اقماری است. همچنین در ۲۰ سال آینده خطوط مترو کشور از مرز هزار متر عبور می کند و روزانه ۱۵ میلیون سفر با راه آهن شهری خواهیم داشت که البته این اتفاق نیازمند کمک جدی و بدون دریغ وزارت نفت است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: طبق قانون ۵۰ درصد از هزینه مترو شهری را شهرداری ها متحمل می شوند، البته فراموش نکنیم که ایستگاه های مترو را می توانیم با کمک بخش خصوصی بسازیم. ۵۰ درصد دیگر از هزینه های مترو را دولت باید پرداخت کند.

وی با بیان اینکه ساخت مترو بیش از ۸۰ درصد بومی و اشتغال زا است، عنوان کرد: حدود ۳۰ درصد از تجهیزات مترو قابلیت ساخت در کشور را دارد. پروژه های مترو پروژه هایی هستند که باعث ایجاد اشتغال، صرفه جویی در سوخت و وقت مردم می شوند. این پروژه ها سود بالایی دارند و همه دست اندر کاران باید در اجرا شدن آن ها کمک کنند.