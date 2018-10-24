ضرورت توجه به رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور پیش از ظهر چهارشنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی ما در مبارزه با مواد مخدر اجتماعی شدن آن است، اظهار داشت: اگر این امر را در جامعه و بین اقشار، اصناف و گروههای مختلف گسترش دهیم به طور قطع در بحث پیشگیری از آلوده شدن جوانان و نوجوانان به مواد مخدر موفق خواهیم بود و هم بسیاری از هزینه های درمان و مقابله را کاهش می دهیم.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه خوشبختانه این رویکرد در سطح جامعه خود را آرام آرام نشان می دهد، تصریح کرد: با این وجود در کنار بحث پیشگیری نباید از مبارزه و مقابله با مواد مخدر غافل شویم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان داشت: یکی از راههای مقابله کردن، جمع آوری نمادهای اعتیاد در سطح کوچه و خیابانها است که از یکی از آنها تحت عنوان معتادین متجاهر یاد می شود.

خجسته پرو با بیان اینکه در این راستا بر اساس قانون نهادهایی در بحث جمع آوری معتادین متجاهر ایفای نقش می کنند و در راس آنها شهرداری ها و حمایت نیروی انتظامی قرار دارند، افزود: در کنار این دستگاهها، بهزیستی، علوم پزشکی و همچنین هدایت و نظارت فرمانداری ها را در این حوزه داریم.

وی با تقدیر از عملکرد بهزیستی لرستان در رابطه با نگهداری معتادین متجاهر دارای مشکلات مالی با حکم دادستان در مرکز ماده ۱۶ گفت: اینکه بتوانیم در طول یک دوره یک ساله ۱۰ نفر را بهبود یافته تحویل بدهیم کار بزرگی است که از سوی بهزیستی انجام شده است و این سازمان کار سم زدایی ۱۴ نفر معتاد و عدم استفاده از متادون درمانی را انجام داده که این امر نیز جای تقدیر دارد.