مهدویان با «ماجرای نیمروز: رد خون» به جشنواره فجر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، با پایان فیلمبرداری صحنه‌های جنگی «ماجرای نیمروز: رد خون» در کرمانشاه، گروه تولید در حال ادامه ضبط فیلم در تهران است.

داستان این فیلم در حاشیه یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر کشور روایت می‌شود و در طول یک ماه گذشته، صحنه‌های جنگی آن در اسلام آباد غرب جلوی دوربین رفته است.

در این بخش از فیلمبرداری روزانه از چند صد هنرور بومی، بیش از ١٠٠ دستگاه ادوات جنگی سبک و سنگین، چندین فروند هلی‌کوپتر و... استفاده شده است.

در حال حاضر گروه تولید «ماجرای نیمروز: رد خون» در تلاشند تا با تدوین همزمان و کار روی جلوه‌های ویژه کامپیوتری، آن را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فجر آماده کنند.

هادی حجازی‌فر، بهنوش طباطبایی، محسن کیایی، هستی مهدوی‌فر، حسین مهری، مهدی زمین‌پرداز، امیر احمد قزوینی و جواد عزتی بازیگران اصلی قسمت دوم «ماجرای نیمروز» هستند.

«ماجرای نیمروز: رد خون» جدیدترین اثر موسسه سیمای مهر است که به کارگردان محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی جلوی دوربین است.

عکس کنار خبر از مجید طالبی است.