  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

بانک مرکزی اعلام کرد؛

«گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است

«گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است

گروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات)" فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید مسکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، گروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات)" فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید مسکن است. بر این اساس در اطلاعیه‌ای اعلام شده است:

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند؛ اخیراً مـجموعه ای تحت عنوان "گروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات)"، با سوء‌استفاده از اسامی برخی شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی مبادرت به انجام تبلیغات در رابطه با تامین مالی متقاضیان خرید مسکن در شهر تهران کرده است.

با توجه به اینکه مجموعه اشاره شده فاقد مجوزهای لازم از بانک مرکزی به منظور ارائه تسهیلات است، از شهروندان گرامی درخواست می شود، از هرگونه سرمایه گذاری و همکاری با این گروه خودداری کنند.

قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت گروه جاوید از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

کد مطلب 4440530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها