روحانی فرا رسیدن روز ملی جمهوری اتریش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌ جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری اتریش، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره از مناسبات سازنده و توأم با احترام، با تمام کشورهای جهان به ویژه اتریش به عنوان شریک قابل اعتماد در اروپا و میزبان نهادهای بین‌المللی استقبال می‌کند.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای الکساندر فان در بلن

رئیس جمهوری اتریش

فرا رسیدن روز ملی جمهوری اتریش را به جناب عالی صمیمانه تبریک می‌گویم.

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش از پیشینه طولانی و دوستانه‌ای برخوردار بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره از مناسبات سازنده و توأم با احترام، با تمام کشورهای جهان به ویژه اتریش به عنوان شریک قابل اعتماد در اروپا و میزبان نهادهای بین‌المللی استقبال می‌نماید.

بر این باورم با توجه به تفاهمات حاصله در سفر اینجانب به وین و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مناسبات دو کشور همچون گذشته در جهت تأمین منافع متقابل و ارتقای صلح و امنیت پایدار بین‌المللی گسترش خواهد یافت.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و سعادت و سربلندی مردم جمهوری اتریش را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران»