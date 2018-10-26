آماده شدن «پریا ۲» برای پخش از شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، فصل دوم مجموعه تلویزیونی «پریا» به سفارش سیما فیلم و به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه در حال نگارش است تا برای پخش از شبکه سه سیما آماده شود.

اسماعیل عفیفه با اشاره به نگارش فیلمنامه فصل دوم مجموعه «پریا» توسط سعید فرهادی اظهار کرد: «این مجموعه که با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ۴۰ قسمت در شبکه سه سیما ساخته خواهد شد روایتی جداگانه از داستانِ مجموعه تلویزیونی «پریا ۱ » دارد اما فصل دوم نیز کماکان کنترل بیماری ایدز، نحوه برخورد با این بیماری و دشواری های پدید آمده توسط آن را در قالب داستانی اجتماعی- خانوادگی به تصویر می کشد.

وی با بیان اینکه به دلیل موضوع ویژه این مجموعه تحقیق و پژوهش های فراوانی برای نگارش فیلمنامه انجام خواهد شد، ابراز کرد: با توجه به حساسیت های موضوع امیدواریم تا پایان سال کار نگارش دو سوم مجموعه به اتمام برسد تا بتوان برای تیم تولید، بازیگران و کارگردان آن تصمیم گرفته شود.

پریا عنوان مجموعه تلویزیونی به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه با موضوع بیماری ایدز است که برای پخش در شبکه سه سیما ساخته شد. این مجموعه در ۳۶ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای تولید و در تابستان سال ۱۳۹۵ پخش شد. مجموعه «پریا» دشواری‌ها و گرفتاری‌های این بیماران و البته اطرافیانشان را به نمایش می‌گذارد.