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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

معاون آموزشی دانشگاه خبرداد:

مهلت ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تمدید شد

مهلت ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تمدید شد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز دوشنبه ۱۴ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا رهایی گفت: با توجه به اضافه شدن تعداد ۷۷ رشته جدید به ۶۶۱ اعلام نیاز اولیه فراخوان، درخواست تعداد زیادی از متقاضیان و همچنین پیگیری برخی از واحدهای دانشگاهی، تمام متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه به آدرس http://Sajed.iau.ir  پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام کنند.

وی افزود: ثبت نام متقاضیان از شهریورماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۶۰۰ نفر در رشته های مختلف ثبت نام کرده اند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ثبت نام در سامانه جذب حقی را برای استخدام متقاضیان ایجاد نمی‌کند و به کارگیری آنها پس از طی کردن تمام مراحل جذب طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی گفت: ویرایش اطلاعات ثبت نام متقاضیان در روزهای آینده امکان پذیر است که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4442709
زهرا سیفی

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