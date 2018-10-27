مهلت ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا رهایی گفت: با توجه به اضافه شدن تعداد ۷۷ رشته جدید به ۶۶۱ اعلام نیاز اولیه فراخوان، درخواست تعداد زیادی از متقاضیان و همچنین پیگیری برخی از واحدهای دانشگاهی، تمام متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه به آدرس http://Sajed.iau.ir پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام کنند.

وی افزود: ثبت نام متقاضیان از شهریورماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۶۰۰ نفر در رشته های مختلف ثبت نام کرده اند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ثبت نام در سامانه جذب حقی را برای استخدام متقاضیان ایجاد نمی‌کند و به کارگیری آنها پس از طی کردن تمام مراحل جذب طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی گفت: ویرایش اطلاعات ثبت نام متقاضیان در روزهای آینده امکان پذیر است که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.