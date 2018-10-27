به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم آبان نشست خبری سریال «دلدادگان» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی ایرج محمدی با حضور برخی از عوامل این سریال در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.

نشست «دلدادگان» با حضور غلامرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما، ایرج محمدی، منوچهر هادی، بابک کایدان، سانیا سالاری، ملیکا شریفی نیا، سمیرا حسن پور، علی سخنگو و چند تن دیگر از عوامل سریال همراه شد.

ایرج محمدی در ابتدای این نشست ضمن تشکر از مدیران صداوسیما بیان کرد: ما همیشه اعلام کرده ایم که به تهیه کنندگان کمک شود و ممنون هستم که در این شرایط سخت، مدیران سیمافیلم و دیگر مدیران دست به دست دادند تا سریال ساخته شود. از منوچهر هادی هم تشکر می کنم او کارگردانی است که فیلم هایش در سینما فوق میلیاردی می فروشد و ما زمانیکه می خواستیم با او قرارداد ببندیم گفت این کار را فقط به خاطر مردم انجام می دهد و با یک مبلغ بسیار پایین این پروژه را قبول کرد.

وی افزود: اسم این سریال ابتدا «پاهای بیقرار» بود و ما واقعا با پاهای بیقرارمان این کار را ساختیم اما سریال در نهایت با عشق و دلدادگی دوستان به کار به تولید رسید و ما تصمیم گرفتیم اسم آن را به دلدادگان تغییر دهیم.

محمدی در بخش دیگر درباره حواشی قسمت آخر سریال گفت: فضای مجازی این روزها باعث شده است دقیق تر عوامل یک سریال به چالش کشیده شوند و حتی اگر نظری دارند ارایه دهند با این حال توصیه من این است که از مرز انصاف نگذرید و آدم ها را با سرعت قضاوت نکنید.

تهیه کننده «دلدادگان» تصریح کرد: فکر می کنم سریالی موفق است و مورد اقبال قرار می گیرد که همه قسمت های آن دیده شود. پایان قسمت آخر «دلدادگان» حاشیه هایی داشت که بالاخره همه می دانند ما در تنگنای شرایط اقتصادی هستیم و تلویزیون بضاعت مالی دارد. همه می دانند بودجه در تلویزیون دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. من تلاش مدیران سیمافیلم را می دیدم که چطور هزینه ها را تامین می کردند. ما بیش از ۴۰۰ لوکیشن و بیش از ۳۰ بازیگر اصلی داشتیم. تامین بودجه چنین کاری بسیار سخت است و در این موقعیت همه عوامل با یکدیگر تعامل دارند که در این پروژه هم اینگونه بود. هنوز بخشی از عوامل دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و حتی یکی از بازیگران نه تنها پولی نگرفت بلکه بودجه ای هم تزریق کرد. بازیگرانی مثل مهرانه مهین ترابی و مسعود رایگان صبوری زیادی داشتند و ما طی ۱۲ ماه کار و پیش تولید سنگین پروژه را به پخش رساندیم.

وی اظهار کرد: به لحاظ قراردادی شاید حق با خانم پانته آ بهرام بازیگر نقش افسانه باشد، البته من همیشه فکر می کنم اعضای یک سریال اعضای یک خانواده هستند و در نهایت با هم همدلی دارند. اکنون خیلی از عواملی که اینجا هستند به تازگی حساب شان تسویه شده است. منوچهر هادی کارگردان، نویسنده و من چند بار وساطت کردیم و تلاش داشتیم تا خانم بهرام بر سر کار حاضر شود اما متاسفانه ایشان نیامد. ماشین تصادفی در قسمت آخر دوبار تصویربرداری شد اما نتوانستیم با او کار را تولید کنیم.

محمدی در ادامه سخنان خود گفت: بیننده ها حق دارند که درباره قسمت آخر سوال کنند اما عیبی به لحاظ داستانی ندارد و فقط در شکل اجرایی تفاوت بوجود آمده است. بحث من این است که ما نباید تحقیر شویم. یکی از افتخارات من این است که پول های کثیف را به تلویزیون راه نداده ام علی رغم اینکه با بودجه های اندک کار می کنیم. منوچهر هادی ۵۰ میلیون دستمزدی را که گرفته بود به من بازگرداند تا سریال به تولید برسد. همه تلاش ما این بود که این اتفاق رخ ندهد اما در نهایت رخ داد. من به تلویزیون انتقاد دارم چون از زمانیکه سریال پخش می شود آمار رضایت از سریال را اعلام نمی کنند و قسمت آخر سریال را بیش از یک میلیون نفر از سایت تلوبیون تماشا کردند.

منوچهر هادی کارگردان سریال «دلدادگان» نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در هنگام پخش به شدت به سریال ما اجحاف شد گویی از تله فیلم قدیمی تا مسابقات فوتبال و کشتی نسبت به سریال ما اولویت داشت. تمام ساعت های پخش و بازپخش سریال ما تغییر می کرد و اطلاع رسانی هم نمی شد. چگونه یک سریال کره ای به یک اثر وطنی ترجیح داده می شود، سریالی که حاصل زحمت ما است. چطور فوتبال احترام دارد اما سریالی که ۸۰ درصد مخاطب دارد مورد احترام نیست حتما مدیران دلیل دارند اما این دلایل را برای مردم مطرح کنند.

وی تصریح کرد: اگر برای مردم کار می کنیم پس بابد آنها را لحاظ کنیم من بچه تلویزیون هستم و واقعا دوست دارم در این رسانه کار کنم.

در ادامه بابک کایدان نیز درباره ساختار فصل تاریخ گذشته و حال این سریال که بدون فلاش بک ساخته شد، توضیح داد: من فکر می کنم سریال با این سبک بازخورد بهتری داشت و به این ترتیب روایت جدیدتری در کار داشتیم.

در ادامه این نشست سمیرا حسن پور درباره کار در تلویزیون بیان کرد: کار در تلویزیون برای من همیشه خوب بوده است و اتفاقا من همان ابتدا که فیلمنامه فصل دوم را خواندم بیان کردم که این فصل می توانست بیشتر باشد. من چندین کار سینمایی داشتم اما فکر می کنم بازخورد کارها در تلویزیون بیشتر است و بیشتر توسط مردم دیده می شوید.

ملیکا شریفی نیا نیز در ادامه تصریح کرد: چارچوب کار در سینما با تلویزیون متفاوت است و من فکر میکنم باید با لحاظ این چارچوب ها در تلویزیون حضور پیدا کرد.

سانیا سالاری نیز در توضیحی گفت: این اولین حضور من در تلویزیون بود و بسیار از این کار خوشحال و خرسند هستم.

محمدمهدی نژادیان نویسنده دیگر سریال در این نشست عنوان کرد: کار در رسانه ملی نوعی بندبازی است هم باید همه سلیقه ها را راضی کنید و هم بتوانید به نوعی کار خوبی ارایه دهید.

هادی در ادامه نشست در پاسخ به خبرنگار مهر درباره پرداخت ضعیف بخش هایی از داستان از جمله جنگ و دفاع مقدس گفت: پرداخت به جنگ و انقلاب را سازمان از ما نخواسته بود و خواسته خود ما بود و اتفاقا فکر می کنم یکی از زیباترین و لطیف ترین صحنه های جنگ را ما به تصویر کشیدیم و حتی خود من سر مونتاژ این صحنه ها اشک ریختم.

تهیه کننده دلدادگان نیز یادآور شد: قصه ما گذر از زمان انقلاب و جنگ بود که بفهمیم مالک قرار است به طور مثال به روستاهای اشغال شده برود بنابراین

مفهوم یک فیلم جنگی را نباید از آن انتظار داشته باشیم بلکه هدف این بود که نشان دهیم این افراد در گذر انقلاب ساخته و پخته شدند و به چه مقام هایی رسیدند، ما مراحلی مثل تبعید را نشان دادیم و آنچه تصویر شد تنها به صورت المان هایی از این مراحل بود و اتفاقا فکر میکنم این موقعیت را آقای هادی به شدت تاثیرگذار نمایش داد.

حسن پور از بازیگران نیز گفت: بسیاری با من تماس گرفتند و گفتند که چقدر در این سکانس ها اشک ریختند.

کایدان نویسنده سریال نیز درباره این صحنه ها اظهار کرد: ژانر قصه ما ملودرام بود و نمی توانستیم وارد یک قصه جنگی شویم. آنچه که از تاثیر انقلاب مد نظرمان بود در یک روند نشان داده شد و خواستیم بگوییم مالک چگونه از یک آدم عادی به یک کتابخوان تبدیل می شود و کسی می شود که می تواند بحران ها را هدایت کند. نماد ما در انقلاب مالک بود که جلوی توطیه ها و دشمنی ها می ایستد.

کارگردان دلدادگان در ادامه درباره حضور بازیگران تازه کار تصریح کرد: در سینما و شبکه نمایش خانگی این امکان را ندارم که از بازیگران جوان بهره ببرم. به طور مثال اکنون سریالی در شبکه نمایش خانگی دارم که حدود ۲۵ میلیارد تومان هزینه دارد و تهیه کننده اصرار دارد که حتما از بازیگران چهره مثل محمدرضا گلزار و شهاب حسینی استفاده شود. خوشبختانه در تلویزیون می توانیم با این بازیگران جوان کار کنیم و با اینکه دوستان تجربه اولشان بود اما بازی های سامان صفاری و سانیا سالاری درخشان بود.

محمدی در ادامه سخنان هادی متذکر شد: من به رسانه ملی انتقاد دارم ما در این سال ها بازیگران جوان را آوردیم، پرورش دادیم و تلویزیون این بازیگران را به راحتی به بخش خصوصی داد که باید در این باره فکر کرد. خود هادی با تله فیلم شروع کرد و بعد به سینما و حوزه های دیگر رفت و درنهایت دوباره به تلویزیون بازگشت. از هنرمندان هم می خواهم اگر در رسانه ملی به اوج می رسند این مساله را لحاظ کنند و به طور مثال دریافت های تلویزیون را با بخش خصوصی مقایسه نکنند.

غلامرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما که مجموعه دلدادگان ابتدا در این شبکه تولید شد، در ادامه این نشست گفت: امیدواریم باز هم از این دست کارهایی که درباره آنها گفتگو می شود بسازیم. تلاش بر این بود که کار پرمخاطب و پربیننده ای ارایه شود.

همچنین علی حمیدی قایم مقام مرکز سیمافیلم در توضیحی درباره پایان بندی سریال و نبود پانته آ بهرام تصریح کرد:

یک اتفاق غیرحرفه ای در پایان سریال رخ داد اگرچه که هنرمندان ما همیشه متعهد هستند اما به مخاطبان بی احترامی شد و ما گله مند هستیم. این اتفاق بی توجهی و بی تعهدی به مخاطب بود و من امیدوارم دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

وی ادامه داد: ما سه سال پیش در همین شرایط چهار یا پنج سریال در دست تولید داشتیم و یک یا دو سریال در حال پخش بود اکنون ما ۱۳۰ پروژه در مراحل مختلف تولید داریم و اینها با همان بودجه سه سال قبل تولید می شود. هنرمندان ما سه سال پیش گله داشتند که بیکار هستند و عده ای از آنها در حال مهاجرت بودند امروز اما حدود ۱۰ هزار نفر از همکاران ما در حال کار هستند. سازمان صداوسیما به عنوان بزرگترین نهاد فرهنگساز کشور ریالی به بودجه هایش اضافه نشده است.

هادی نیز درباره نبود پانته آ بهرام و تلاش برای حضور او در سریال تصریح کرد: دستمزد بهرام تا پایان دو ماه تسویه شد من به او زنگ زدم و گفتم شما تنها کسی هستید که ۱۵ روز جلوتر هم هزینه کار را گرفته اید. ایرج محمدی تهیه کننده کار برای حضور این بازیگر چک کشید اما باز هم خانم بهرام گفت نقد می خواهد و من این بار گفتم اگر او بیاید من می روم. خانم بهرام تربیت شده تئاتر است، او اتفاقا باید به خاطر این رفتارش توضیح بدهد و از مردم عذرخواهی کند چراکه مردم از این فینال دلشکسته هستند.

حسین آقازمانی نیز که به نمایندگی از شبکه سه در این نشست حضور یافته بود درباره کنداکتور پخش اظهار کرد: من ناراحتی منوچهر هادی را به عنوان کارگردان درک می کنم و ما هم دوست داشتیم این کار سر ساعت پخش شود. مردم هم ورزش را دوست دارند و هم به سریال ها تمایل دارند اما خیلی از رویدادهای ورزشی و یا مسابقات که جنبه ملی داشت مورد توجه مردم بود. می توان سریال را به ناچار در ساعات دیگری تکرار کرد ولی مسابقات ورزشی را نمی توان تکرار کرد و جذابیت آنها به زنده بودنشان است با این حال ما هم دوست داریم تا سریال ها سر موعد خود پخش شوند تا مردم لذت ببرند.