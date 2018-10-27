سهیل مهاجری به خبرنگار مهر گفت: پاسخ به بسیاری از استعلامات اشخاص و ادارات مانند ادارات ثبت و بنیاد مسکن که به نوعی با منابع طبیعی و آبخیزداری در ارتباط هستند به دفاتر پیشخوان واگذار شده است و ادارت مورد نظر متقاضیان را به این دفاتر هدایت می‌کنند.

وی افزود: عملیاتی شدن واگذاری این خدمات، به روش دولت الکترونیک با همکاری دفاتر پیشخوان دولت، در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک در منابع طبیعی استان و رعایت حقوق شهروندی به اجرا در آمده است و بر اساس آن، خدمات استعلام منابع طبیعی استان از طریق دفاتر پیشخوان به متقاضیان ارائه می شود.

مهاجری ادامه داد: منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در سال ۹۶ بیش از دو هزار و ۵۰۰ استعلام از اشخاص و یا ادارات مختلف پاسخ داد که عموما در مورد تعیین وضعیت اراضی از حیث ملی و یا مستثنیات بودن آنها بوده است.

وی ادامه داد: در سال جاری بخش مهمی از این حجم کار به دفاتر پیشخوان سپرده شده است و تمامی روسا و نمایندگان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر استان آموزش های لازم را فرا گرفته اند و در راستای تسهیل کار مراجعین ارتباط مستمری نیز با دفاتر پیشخوان دارند.

این مقام مسئول اظهار داشت: مهم ترین نتیجه اجرای این طرح، افزایش رضایت مردم با برخورداری از خدمات دولت الکترونیک، جلوگیری از فساد اداری، کاهش بروکراسی و تشریفات دست و پا گیر مرسوم، افزایش سرعت و دقت در انجام کار و کاهش مراجعات افراد و زمان پاسخگویی است.

وی اشاره کرد: نرم افزار سامط (سامانه استعلامات منابع طبیعی) در راستای تحقق دولت الکترونیک و به منظور اجرائی شدن موضوع برون سپاری استعلامات منابع طبیعی در کشور اجرا شده که استان بوشهر نیز در این زمینه پیشرو است.