دریافت 28 MB کد مطلب 4444181 https://mehrnews.com/xMMYB ۶ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۱۴ کد مطلب 4444181 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۱۴ شکست سنگین در نیوکمپ: رئال بدون رونالدو باخت تیم فوتبال بارسلونا موفق شد با ارائه یک بازی برتر و با نتیجه پرگل پنج بر یک رقیب دیرینه خود را در خانه شکست دهد. کپی شد مطالب مرتبط آتشبازی بارسلونا با فشفشهای به نام «سوارز»/ لوپتگی در لبه پرتگاه تقدیر باشگاه یوونتوس از رونالدو پس از رسیدن به رکورد ۴۰۰ گل برچسبها لالیگا ال کلاسیکو تیم فوتبال بارسلونا تیم فوتبال رئال مادرید
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