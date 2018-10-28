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کد مطلب 4444181
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۶ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۱۴

شکست سنگین در نیوکمپ:

رئال بدون رونالدو باخت

رئال بدون رونالدو باخت

تیم فوتبال بارسلونا موفق شد با ارائه یک بازی برتر و با نتیجه پرگل پنج بر یک رقیب دیرینه خود را در خانه شکست دهد.

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