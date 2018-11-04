دریافت 4 MB کد مطلب 4449799 https://mehrnews.com/xMQkf ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱ کد مطلب 4449799 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱ تقدیر باشگاه یوونتوس از رونالدو پس از رسیدن به رکورد ۴۰۰ گل باشگاه یوونتوس از کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی خود برای به ثمر رساندن چهارصدمین گل باشگاهی تقدیر کرد. کپی شد مطالب مرتبط تاثیر ویژه «رونالدو» در یوونتوس چالش مربیان در «الکلاسیکو»/ بدون لئو و کریس رئال بدون رونالدو باخت برترین گلهای هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸ «رونالدو»، سلطان شبکههای اجتماعی برچسبها کریستیانو رونالدو پرتغال یوونتوس
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