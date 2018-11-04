دریافت 4 MB

                                    

کد مطلب 4449799
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

تقدیر باشگاه یوونتوس از رونالدو پس از رسیدن به رکورد ۴۰۰ گل

تقدیر باشگاه یوونتوس از رونالدو پس از رسیدن به رکورد ۴۰۰ گل

باشگاه یوونتوس از کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی خود برای به ثمر رساندن چهارصدمین گل باشگاهی تقدیر کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید