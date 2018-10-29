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۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۱۶

روز گذشته، در محدوده خیابان محلاتی

یک چاپخانه کتاب‌های قاچاق کشف شد

یک چاپخانه کتاب‌های قاچاق کشف شد

یک چاپخانه کتاب قاچاق در محدوده خیابان محلاتی کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، عصر شنبه پنجم آبان ۱۳۹۷ با مساعدت اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری و اقدام پلیس امنیت و دستور قضایی یک چاپخانه کتاب قاچاق را در محدوده خیابان محلاتی کشف کرد.

بر اساس این گزارش، فرم‌های چاپی کتاب‌های قاچاق ضبط شده که در حوزه‌های عمومی و دانشگاهی است، توقیف و صاحب چاپخانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام کرده که با اقامه شکایت ناشران متضرر از متهم، وکیل اتحادیه به وکالت از شاکیان مبادرت به اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح خواهد کرد.

کد مطلب 4444379

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