به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، عصر شنبه پنجم آبان ۱۳۹۷ با مساعدت اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری و اقدام پلیس امنیت و دستور قضایی یک چاپخانه کتاب قاچاق را در محدوده خیابان محلاتی کشف کرد.

بر اساس این گزارش، فرم‌های چاپی کتاب‌های قاچاق ضبط شده که در حوزه‌های عمومی و دانشگاهی است، توقیف و صاحب چاپخانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام کرده که با اقامه شکایت ناشران متضرر از متهم، وکیل اتحادیه به وکالت از شاکیان مبادرت به اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح خواهد کرد.