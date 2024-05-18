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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۵

سامانه جدید عرضه خودروهای برقی راه اندازی شد

سامانه جدید عرضه خودروهای برقی راه اندازی شد

سامانه جدید عرضه خودروهای برقی به نشانی https://evauto.ir/ راه اندازی شد که برای ثبت نام باید مبلغ یک میلیارد ریال مسدود کرد.

مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه جدید عرضه خودروهای برقی به نشانی https://evauto.ir/ راه اندازی شد. در همین رابطه اولین اطلاعیه برای ثبت‌نام عرضه خودروهای برقی وارداتی از سوی سامانه مذکور منتشر شده است.

بر این اساس در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند، از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ می‌توانند ثبت‌نام انجام داده و یک اولویت از سبد محصولات اعلامی در اطلاعیه بعدی انتخاب نمایند.

متقاضیان باید از تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو برقی وارداتی وکالتی و مبلغ یک میلیارد ریال مسدود نمایند.

فرآیند عرضه خودروهای برقی وارداتی شامل ۳ مرحله است:

- مرحله اول: بلوکه نمودن مبلغ یک میلیارد ریال و ثبت نام در سامانه خودروهای برقی

- مرحله دوم: اولویت بندی و ارسال اطلاعات متقاضیان به شرکت‌های عرضه کننده خودرو برقی

- مرحله سوم: ارسال دعوتنامه از سوی عرضه کنندگان و عقد قرارداد با خریداران

مرحله اول: ثبت‌نام

• در مرحله ثبت‌نام، متقاضیان ابتدا می‌بایست یک حساب وکالتی به نام خودروی برقی توسط متقاضیان در بانک‌های عامل (مندرج در سامانه) افتتاح و مبلغ یک میلیارد ریال در حساب بانکی خود نزد یکی از شعب بانک‌های مذکور مسدود نمایند.

• وجه مسدود شده که در زمان افتتاح حساب وکالتی جهت ثبت نام اولیه واریز می‌گردد تا زمان اعلام نتایج قطعی باید در حساب مسدود مانده و برداشت وجه به منزله ابطال ثبت نام است.

• ثبت نام یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ادامه خواهد داشت.

مرحله دوم: اولویت بندی و ارسال اطلاعات

• پس از پایان ثبت‌نام، اولویت بندی در حضور نهادهای نظارتی صورت خواهد گرفت.

• متقاضیان می‌توانند وضعیت تخصیص را پروفایل خود مشاهده نمایند.

مرحله سوم: ارسال دعوتنامه و عقد قرارداد

• در این مرحله، دعوتنامه از سوی عرضه کنندگان برای متقاضیان ارسال خواهد شد و عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.

نکات مهم

• امکان انصراف از معامله تا زمان انعقاد قرار داد نهایی با وارد کننده خودرو از سوی خریدار در سامانه، بدون جریمه، وجود دارد.

• صرف افتتاح حساب وکالتی و ثبت نام اولیه در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد کرد و به میزان عرضه صورت گرفته به تقاضاها پاسخ داده خواهد شد.

• عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی به طور کلی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردد.

• متقاضیانی که علی رغم مسدود سازی مبلغ اعلام شده، اقدام به ثبت نام نکنند نیز به طور کلی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردند.

• اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 6109525
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      28 2
      پاسخ
      بازی با سامانه ها چقدر وقیح و گستاخانه رفتار می کنید
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      10 7
      پاسخ
      وزیر صمت اگر راست می گویند محصولات ایران خودرو در سامانه یکپارچه عرضه کند
    • یک ایرانی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      7 6
      پاسخ
      دنبال دلالی ووصولپول هستند وگرنه وسیله نقلیه وانت بین مردم کشاورزواگدارکنید که تولید کنند وگرنه پول مفت بادآورده بباد بایدرفت امکانات کشاورزی ودامداری لازم است.
    • حبیب IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      18 2
      پاسخ
      امروز ۳۰ اردیبهشت و سامانه در حال بروزرسانی میباشد، با تشکر 😅
    • علی IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      11 4
      پاسخ
      قیمت ها را هم اعلام کنید البته اگه مثل سامانه یکپارچه مرحله دوم که قیمت شورای رقابت با کارخانه زمین تا آسمان اختلاف نداشته باشه
    • سارینا AU ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      0 2
      پاسخ
      نظری ندارم
    • Amir IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      3 2
      پاسخ
      مگه جایگاه برق خودرو تو ایران وجود داره که میخوان خودرو برقی وارد کنن
    • امین ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با توجه بازه تعطیلات این هفته و خطای دائمی سایت نباید تمدید بشه؟
    • محسن IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      0 1
      پاسخ
      امروز و دیروز هرچه تلاش کردم پیامک تایید به شماره همراهم ارسال نمیکنه. پیگیری نمایید لطفا
    • محمدرضا IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      جناب وزیر صمت لطفا اول یه قرارداد سفت و سخت با خودرو ساز ببند تا مثل دفعه قبلی نشه موقع تحویل خودرو ساز دبه کنه خودتون هم بین خودتون یه دعوی زرگری را بندازید بعد تقصییر رو بندازید گردن همدیگه اخرش هم خودرو رو یا تحویل ندید یا با نرخ جدید یا با تغییر خودرو مواجه کنید مردم بد بخت رو

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