سامانه جدید عرضه خودروهای برقی راه اندازی شد

مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه جدید عرضه خودروهای برقی به نشانی https://evauto.ir/ راه اندازی شد. در همین رابطه اولین اطلاعیه برای ثبت‌نام عرضه خودروهای برقی وارداتی از سوی سامانه مذکور منتشر شده است.

بر این اساس در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند، از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ می‌توانند ثبت‌نام انجام داده و یک اولویت از سبد محصولات اعلامی در اطلاعیه بعدی انتخاب نمایند.

متقاضیان باید از تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو برقی وارداتی وکالتی و مبلغ یک میلیارد ریال مسدود نمایند.

فرآیند عرضه خودروهای برقی وارداتی شامل ۳ مرحله است:

- مرحله اول: بلوکه نمودن مبلغ یک میلیارد ریال و ثبت نام در سامانه خودروهای برقی

- مرحله دوم: اولویت بندی و ارسال اطلاعات متقاضیان به شرکت‌های عرضه کننده خودرو برقی

- مرحله سوم: ارسال دعوتنامه از سوی عرضه کنندگان و عقد قرارداد با خریداران

مرحله اول: ثبت‌نام

• در مرحله ثبت‌نام، متقاضیان ابتدا می‌بایست یک حساب وکالتی به نام خودروی برقی توسط متقاضیان در بانک‌های عامل (مندرج در سامانه) افتتاح و مبلغ یک میلیارد ریال در حساب بانکی خود نزد یکی از شعب بانک‌های مذکور مسدود نمایند.

• وجه مسدود شده که در زمان افتتاح حساب وکالتی جهت ثبت نام اولیه واریز می‌گردد تا زمان اعلام نتایج قطعی باید در حساب مسدود مانده و برداشت وجه به منزله ابطال ثبت نام است.

• ثبت نام یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ادامه خواهد داشت.

مرحله دوم: اولویت بندی و ارسال اطلاعات

• پس از پایان ثبت‌نام، اولویت بندی در حضور نهادهای نظارتی صورت خواهد گرفت.

• متقاضیان می‌توانند وضعیت تخصیص را پروفایل خود مشاهده نمایند.

مرحله سوم: ارسال دعوتنامه و عقد قرارداد

• در این مرحله، دعوتنامه از سوی عرضه کنندگان برای متقاضیان ارسال خواهد شد و عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.

نکات مهم

• امکان انصراف از معامله تا زمان انعقاد قرار داد نهایی با وارد کننده خودرو از سوی خریدار در سامانه، بدون جریمه، وجود دارد.

• صرف افتتاح حساب وکالتی و ثبت نام اولیه در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد کرد و به میزان عرضه صورت گرفته به تقاضاها پاسخ داده خواهد شد.

• عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی به طور کلی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردد.

• متقاضیانی که علی رغم مسدود سازی مبلغ اعلام شده، اقدام به ثبت نام نکنند نیز به طور کلی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردند.

• اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.