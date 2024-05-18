سامانه جدید عرضه خودروهای برقی راه اندازی شد

مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه جدید عرضه خودروهای برقی به نشانی https://evauto.ir/ راه اندازی شد. در همین رابطه اولین اطلاعیه برای ثبتنام عرضه خودروهای برقی وارداتی از سوی سامانه مذکور منتشر شده است.
بر این اساس در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه متقاضیان میرساند، از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ میتوانند ثبتنام انجام داده و یک اولویت از سبد محصولات اعلامی در اطلاعیه بعدی انتخاب نمایند.
متقاضیان باید از تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ یکی از حسابهای خود را نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو برقی وارداتی وکالتی و مبلغ یک میلیارد ریال مسدود نمایند.
فرآیند عرضه خودروهای برقی وارداتی شامل ۳ مرحله است:
- مرحله اول: بلوکه نمودن مبلغ یک میلیارد ریال و ثبت نام در سامانه خودروهای برقی
- مرحله دوم: اولویت بندی و ارسال اطلاعات متقاضیان به شرکتهای عرضه کننده خودرو برقی
- مرحله سوم: ارسال دعوتنامه از سوی عرضه کنندگان و عقد قرارداد با خریداران
مرحله اول: ثبتنام
• در مرحله ثبتنام، متقاضیان ابتدا میبایست یک حساب وکالتی به نام خودروی برقی توسط متقاضیان در بانکهای عامل (مندرج در سامانه) افتتاح و مبلغ یک میلیارد ریال در حساب بانکی خود نزد یکی از شعب بانکهای مذکور مسدود نمایند.
• وجه مسدود شده که در زمان افتتاح حساب وکالتی جهت ثبت نام اولیه واریز میگردد تا زمان اعلام نتایج قطعی باید در حساب مسدود مانده و برداشت وجه به منزله ابطال ثبت نام است.
• ثبت نام یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ادامه خواهد داشت.
مرحله دوم: اولویت بندی و ارسال اطلاعات
• پس از پایان ثبتنام، اولویت بندی در حضور نهادهای نظارتی صورت خواهد گرفت.
• متقاضیان میتوانند وضعیت تخصیص را پروفایل خود مشاهده نمایند.
مرحله سوم: ارسال دعوتنامه و عقد قرارداد
• در این مرحله، دعوتنامه از سوی عرضه کنندگان برای متقاضیان ارسال خواهد شد و عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.
نکات مهم
• امکان انصراف از معامله تا زمان انعقاد قرار داد نهایی با وارد کننده خودرو از سوی خریدار در سامانه، بدون جریمه، وجود دارد.
• صرف افتتاح حساب وکالتی و ثبت نام اولیه در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد کرد و به میزان عرضه صورت گرفته به تقاضاها پاسخ داده خواهد شد.
• عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی به طور کلی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف میگردد.
• متقاضیانی که علی رغم مسدود سازی مبلغ اعلام شده، اقدام به ثبت نام نکنند نیز به طور کلی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف میگردند.
• اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
نظر شما