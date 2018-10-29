پلیس و مرزبانان ایران در اربعین حسینی خوب عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سید سعد معاون وزارت کشور عراق در دیدار و ملاقات مرزی صورت گرفته با استاندار خوزستان در پایانه شلمچه عراق ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان و مرزبانان ایران اظهار کرد: پلیس و مرزبانان ایران با سعه صدر و سرعت عمل کار خروج زائران را انجام می دهند.

معاون وزارت کشور عراق در ادامه بیان کرد: کشور دوست و برادر ایران همواره تعاملات خوبی با کشور عراق دارد و ما انتظار بیشتری در خصوص تجهیز پایانه های مرزی داریم.

سید سعد ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط مرزبانان ایران تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای بازگشت زائران بدون کمترین مشکلات ادامه خواهیم داد و تا اتمام اربعین امسال خدمات رسانی به صورت ویژه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعد معاون وزیر کشور عراق در معیت مسئولان این کشور با استاندار خوزستان، فرمانده مرزبانی استان و دیگر مسئولان در محل پایانه مرزی شلمچه عراق دیدار و گفتگو کردند.