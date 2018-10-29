دانش آموختگان ایرانی خارج ملزم به ثبت پایان نامه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل امور دانش آموختگان اعلام کرد: دانش آموختگان خارج از کشور قبل از مراجعه به اداره دانش آموختگان جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری ابتدا لازم است به سامانه ملی ایرانداک به نشانی https://sabt.irandoc.ac.ir مراجعه کرده و پس از ثبت و بارگذاری کامل فایل رساله/پایان نامه با دریافت شناسه رهگیری و تایید ایرانداک، جهت ارزشیابی مدارک به اداره کل دانش‌آموختگان مراجعه کنند.

پس از بررسی‌های کارشناسان در اداره کل دانش‌آموختگان ثبت نهایی صورت می‌گیرد .

در صورت عدم احراز صحت اطلاعات مندرج در سایت ایرانداک (درخصوص پایان نامه/رساله)، ضمن توقف روند ارزشیابی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.