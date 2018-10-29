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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

جهات ارزشیابی مدرک؛

دانش آموختگان ایرانی خارج ملزم به ثبت پایان نامه شدند

دانش آموختگان ایرانی خارج ملزم به ثبت پایان نامه شدند

دانش آموختگان خارج از کشور جهت ارزشیابی مدارک خود ملزم به ثبت رساله و پایان نامه در سامانه ملی ایرانداک شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل امور دانش آموختگان اعلام کرد: دانش آموختگان خارج از کشور قبل از مراجعه به اداره دانش آموختگان جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری ابتدا لازم است به سامانه ملی ایرانداک به نشانی https://sabt.irandoc.ac.ir  مراجعه کرده و پس از ثبت و بارگذاری کامل فایل رساله/پایان نامه با دریافت شناسه رهگیری و تایید ایرانداک، جهت ارزشیابی مدارک به اداره کل دانش‌آموختگان مراجعه کنند.

پس از بررسی‌های کارشناسان در اداره کل دانش‌آموختگان ثبت نهایی صورت می‌گیرد .

در صورت عدم احراز صحت اطلاعات مندرج در سایت ایرانداک (درخصوص پایان نامه/رساله)، ضمن توقف روند ارزشیابی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 4444590
زهرا سیفی

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