سرشماری حیات وحش در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی، امید یوسفی در این خصوص اظهارداشت: سرشماری حیات وحش در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی و مناطق حفاظت شده استان آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح به مدت یک هفته در همه زیستگاه های حیات وحش استان اجرایی می‌شود افزود: هدف اصلی از برگزاری برنامه‌های سرشماری اطلاع از وضعیت زاد و ولد گونه‌ها و شناسایی نوع تعرض و تهدید گونه است.

یوسفی اظهارداشت: با توجه به شرایط توپوگرافی استان و گونه های حیات وحش، هر ساله برنامه سرشماری پستانداران شاخص استان با اولویت سرشماری گونه های گوزن زرد ایرانی، قوچ و میش ارمنی و کل و بز وحشی انجام می شود.

وی با بیان اینکه پستانداران شاخص ۲ منطقه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست شامل جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه و منطقه حفاظت شده مراکان سرشماری می شود گفت: همچنین پستانداران سه منطقه تیراندازی ممنوع (۷ کیلومتر نوار مرزی) شامل آغگل ماکو، قندیل_پیرانشهر، مناطق کوهستانی سردشت و سه منطقه آزاد شامل در ارومیه، شاهین‌دژ و بوکان سرشماری خواهند شد.

استان آذربایجانغربی با دارا بودن ۵۷ گونه پستاندار جزو استان‌های غنی از نظر تنوع زیستی در سطح کشور محسوب می‌شود.