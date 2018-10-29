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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹

سرشماری حیات وحش در آذربایجان غربی آغاز شد

سرشماری حیات وحش در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از سرشماری حیات وحش در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی، امید یوسفی در این خصوص اظهارداشت: سرشماری حیات وحش در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی و مناطق حفاظت شده استان آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح به مدت یک هفته در همه زیستگاه های حیات وحش  استان اجرایی می‌شود افزود: هدف اصلی از برگزاری برنامه‌های سرشماری اطلاع از وضعیت زاد و ولد گونه‌ها و شناسایی نوع تعرض و تهدید گونه است.

یوسفی اظهارداشت: با توجه به شرایط توپوگرافی استان و گونه های حیات وحش، هر ساله برنامه سرشماری پستانداران شاخص استان با اولویت سرشماری گونه های گوزن زرد ایرانی، قوچ و میش ارمنی و کل و بز وحشی انجام می شود.

وی با بیان اینکه پستانداران شاخص ۲ منطقه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست شامل جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه و منطقه حفاظت شده مراکان سرشماری می شود گفت: همچنین پستانداران  سه منطقه تیراندازی ممنوع (۷ کیلومتر نوار مرزی) شامل آغگل ماکو، قندیل_پیرانشهر، مناطق کوهستانی سردشت و سه منطقه آزاد شامل در ارومیه، شاهین‌دژ و بوکان سرشماری خواهند شد.

 استان آذربایجانغربی با دارا بودن ۵۷ گونه پستاندار جزو استان‌های غنی از نظر تنوع زیستی در سطح کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 4444854

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