به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مشترک معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در دفتر معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
در این جلسه که به منظور توسعه آموزش هنر در وزارت آموزش و پرورش و تعامل منسجمتر بین ۲ وزارتخانه در حوزه آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش و هنرستانهای هنرهای زیبا برگزار شد، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:جلسه امروز ماحصل گفتگوهای دامنهدار دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری معاونت امور هنری و دفتر کاردانش، دفتر تالیف کتب درسی و دفتر فنی حرفهای وزارت آموزش و پرورش برای رسیدن به تفاهمنامههایی همسو با رشد و توسعه هنر است.
حسینی با تاکید بر اهمیت هنر و جایگاه ویژه آموزش هنر افزود: با توجه به تنوع هنر در سرزمینمان، رشد و توسعه هنر، تربیت هنرمند خلاق و تکریم هنرمند به عهده ۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش وپرورش است. یکی از افتخارات ما در خاورمیانه قدمت هنرستان صد ساله موسیقی است. ما در برههای از زمان هستیم که آموزش هنر امری فرآیندیتر از آموزشهای دیگر است و امیدوارم با نگاه مشترک و همکاریهای نزدیک به خصوص با توجه ویژهای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش آموزش هنر دارد به نتایج مهم و پرباری برسیم.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت مصوبه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ترویج آموزش هنر بیان کرد: با وجود ۱۴۰ دانشگاه و دانشکده هنر و حدود ۳۴۱ دانشجوی هنر، ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعامل و همکاری با وزارت علوم نیز آمادگی داریم.
حسینی با اشاره به برگزاری صدمین سال تاسیس هنرستان موسیقی پسران گفت: دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری معاونت امور هنری برنامههایی برای تجلیل از هنرمندان و فارغالتحصیلان هنرستان تدارک دیده و امیدوارم نگاه به هنر و آمایش سرزمینی هنر و مقام هنرمند با همکاری متقابل جدیتر پیگیری شود، ما در این راه آماده همکاری و رسیدن به نگاه و تفاهمنامه مشترک میان ۲ وزارتخانه هستیم.
در ادامه عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با استقبال از همکاری مشترک ۲ وزارتخانه گفت: نشست امروز بسیار ارزشمند است و نقطه خوبی برای سرعت بخشیدن به حوزه آموزش هنر و تدوین نقاط مشترک دارد. در سند تحول وزارت آموزش و پرورش، بخشی شامل تعامل و هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در بخش کاردانش و هنرستانهای فنی و حرفهای، نیاز به بازنگری ویژه در بخش رشتههای هنری احساس میشود.
عمادی در پایان متذکر شد: با تدوین طرح «ایران مهارت» که در حقیقت ورود مهارتآموزی به دوره اول تحصیلی متوسطه است و هدف این است که دانشآموزان از نزدیک، مهارتهای حرفهای و شغلی را تمرین و تجربه کنند در بخش آموزش هنر با همفکری و همراهی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به این هدف خواهیم رسید.
این نشست با حضور محمد الهیاری مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری، سید مصطفی آذرکیش مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش، محسن حسینی مقدم مدیرکل دفتر آموزشهای فنی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش، محمد نشاسته ریز مشاور آموزشهای فنی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش و کارشناسان و مسئولان دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری و آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار شد و در ادامه معاونان و مدیران بخشهای مختلف هر ۲ وزارتخانه به تبادل دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
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