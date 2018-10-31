وضعیت مسلمانان و اختلافات در منطقه جنوب آسیا بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ،برای نخستین بار، از سوی مدیریت شورای مشورتی سازمان های اسلامی مالزی (Mapim) و با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی پیشرفته اسلامی مالزی، سمینار یک روزه «وضعیت مسلمانان و اختلافات در منطقه (جنوب آسیا) و فراتر از آن - مطالعه موردی مساله کشمیر » در مرکز مطالعات پیشرفته اسلامی(IAIS) و با حضور نمایندگانی از گروههای زنان کشمیری برگزار شد.

این نشست با حضور حامد البار وزیر امور خارجه سابق مالزی، سفیر پاکستان در مالزی و علی محمد سابقی رایرن فرهنگی ایران در مالزی و جمعی از اندیشمندان و محققان کشورهای فلسطین اریتره مالزی اندونزی و.... برگزار گردید .

در آغاز این نشست، محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان های اسلامی مالزی (Mapim) برگزاری این سمینار را در ادامه سلسله برنامه های بررسی چالش های جهان اسلام دانسته و بازگویی شرایط خاص و مظلومیت مسلمانان کشمیر و همچنین محکوم کردن کشتار بی رحمانه مردم کشمیر و همچنین پایمال شدن حقوق آنان را یکی دیگر از اهداف اصلی برگزاری این سمینار شمرد.

در ادامه وی افزود : از اهداف دیگر این سمینار ایجاد آگاهی نسبت به تاریخچه و وضعیت فعلی بحران کشمیر و همچنین تدوین یک برنامه کاری عملی برای رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد مالزی با موضوع کشمیر همچنین مدیریت فعالیت های عملی برای برجسته کردن مظلویت مردم کشمیر و تلاش برای مشارکت با نهادها و دولتها منطقه ای و بین المللی و سازمان های مردم نهاد برای حل مشکل کشمیر است.

در ادامه این نشست حامد البار وزیر امور خارجه سابق مالزی طی سخنانی خواستار همکاری های بیشتر و اطلاع رسانی بهتر از وضعیت میدانی کشمیر اشغالی شد و آن را وظیفه نهادهای داخلی و رسانه‌های بزرگ جهان اسلام و بین المللی دانست.

مشعل مالک همسریاسین مالک، از فعالان سیاسی زندانی کشمیری، شایسته صفی از فعالان اجتماعی کشمیری مقیم پاکستان و همچنین فیصل حسین نقش بندی نماینده کشمیریها در لاهه به تشریح شرایط و وضعیت مسلمانان کشمیری از بعد حقوقی اجتماعی، بین المللی و سیاسی پرداختند.جلسه پرسش و پاسخ و همچنین گفتگو با موضوع بحران کشمیر آخرین برنامه این سمینار بود.

برگزاری سمیناری تحت عنوان کشمیر، با عنایت به روابط حسنه مالزی با هند، برای نخستین بار صورت گرفت که قابل تأمل است.

این نشست با حمایت کامل سفارت پاکستان در مالزی و بمناسبت سالگرد اشغال کشمیر توسط نیروهای هندی در ۲۷ اکتبر سال ۱۹۴۷، برگزار شد که از سوی مردم کشمیر و پاکستان این روز به عنوان« روز شهید» معروف است و همه ساله از سوی دولت و نمایندگیهای پاکستان در خارج از کشور برگزار میشود.

در این نشست تعداد قابل توجهی جزوه، مجله و کتابچه های حاوی قطعنامه های سازمان ملل و سازمان حقوق بشر در خصوص محکومیت رفتار هند در کشمیر بین شرکت کنندگان توزیع شد.