اشتباهات داوری وانگیزه بازیکنان باعث حذف ماشین سازی ازجام حذفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری عصر امروز چهارشنبه بعد از شکست تیمش مقابل داماش گیلانیان و حذف از جام حذفی در جمع خبرنگاران گفت: اصلا راضی نیستم و متاسفانه شکست خوردیم و حذف شدیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه دوست نداشتیم اسیر شگفتی شویم، ادامه داد: پرسپولیس نیز در جام حذفی از قشقایی شیراز حذف شد و خونه به خونه هم به فینال رسید، به هرحال جام حذفی جام شگفتی ها است.

مهاجری با بیان اینکه باید تمام تمرکز خود را به لیگ برتر معطوف کنیم، افزود: به بازیکنانم گفته بودم که ضمانتی ندارد در جام حذفی برنده باشیم، بازی جام حذفی شرایط خودش را دارد.

وی با تاکید بر اینکه انگیزه بازیکنان حریف نیز بالا بود، ابراز داشت: از داوری راضی نیستم و تاثیرگذار بود. برای رسیدن به این مرحله خیلی زحمت کشیدیم ولی و نتوانستیم صعود کنیم و ناراحت هستم.

گفتنی است تیم فوتبال داماش گیلانیان در در ضربات پنالتی موفق شد ماشین سازی را شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

خرم‌ الحسینی و موسوی پنالتی‌ های ماشین‌سازی را گل کردند و ضربه فرهادی و خالقی‌ فر به تیر دروازه برخورد کرد و ضربه غلامی را هم دروازه‌ بان داماش گرفت.

برای داماش هم رستمی، کندل، پورمحسن، پنالتی‌های‌ شان را به گل تبدیل کردند و ضربه طاهر نژاد را دخسوس گرفت.