ارائه طرح های فناوری از ۲۷ استان در جشنواره ربع رشیدی

دکتر علی جهانگیری معاون اقتصادی استانداری تبریز در حاشیه نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه در ۱۷ حوزه تخصصی شرکت های دانش بنیان را در خود جای داده است.

رئیس ششمین جشنواره فناوری و نوآوری ربع رشیدی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۶۰۰ طرح از ۲۷ استان کشور ثبت نام کرده اند و طرح های خود را به نمایش گذاشته اند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: از ۵ کشور سوئیس، چین، ترکیه، آذربایجان و مالی نیز در نمایشگاه حضور دارند و محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه ۲۷ رویداد جانبی شامل ورکشاپ ها، سخنرانی ها، جشنواره و مسابقه خواهد داشت که در طی برگزاری نمایشگاه، اجرایی می شود.

جهانگیری افزود: این نمایشگاه تاثیر بسیار زیادی در فروش شرکت ها و ارائه محصولاتشان به کشورهای دیگر دارد.

رئیس ستاد جشنواره و نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی با اشاره به گزارش نمایشگاه پنجم ربع رشیدی گفت: ۶.۴۸ درصد از فناوری هایی که در نمایشگاه حاضر بودند، طی یک سال موفق به راه اندازی کسب و کارهای جدید شدند.

معاون اقتصادی استانداری تبریز اظهار داشت: همچنین ۶.۷ درصد از شرکت های خصوصی و دانش بنیان حاضر در دوره پنجم ربع رشیدی موفق به عقد قراردادهایی برای تولید محصول و ورود به بازار شدند.

وی در خصوص فروش و اعطای امتیاز فناوری توسط شرکت های دانش بنیان حاضر در دوره پنجم نمایشگاه فناوری گفت: نزدیک به ۲ درصد شرکت ها، موفق به اعطای امتیاز و فروش محصول شان شدند.