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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

معاون آموزشی دانشگاه خبر داد؛

انتخاب شهر محل امتحانات پایان ترم پیام نور توسط دانشجویان

انتخاب شهر محل امتحانات پایان ترم پیام نور توسط دانشجویان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند شهر محل آزمون پایان ترم خود را تعیین کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی افزود: دانشگاه پیام نور با توجه به گستردگی در مراکز و واحدهای سراسر کشور این امکان را برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فراهم آورده که در زمان امتحانات در صورت عدم امکان حضور در شهر و دانشگاه محل تحصیل خود نیز بتوانند به راحتی در دیگر حوزه های امتحانی این دانشگاه در سراسر کشور حضور یابند.

وی یادآور شد: دانشگاه پیام نور با رویکرد اجرای روش های نوین آموزشی درصدد است فرایند تحصیل را با حفظ کیفیت آموزشی، به هر طریق ممکن برای دانشجویان تسهیل کند و شیوه برگزاری آزمون های متمرکز و امکان انتخاب محل آزمون یکی از مهم ترین اقدامات دانشگاه در این زمینه بوده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور این ویژگی را در دانشگاه پیام نور منحصر به فرد دانست و گفت: دانشجویان این دانشگاه می توانند در پایان آبان ماه و در مهلتی که از سوی دانشگاه اعلام خواهد شد، ضمن مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به تعیین محل آزمون پایان ترم خود اقدام کنند.

کد مطلب 4448194
زهرا سیفی

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