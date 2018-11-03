انتخاب شهر محل امتحانات پایان ترم پیام نور توسط دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی افزود: دانشگاه پیام نور با توجه به گستردگی در مراکز و واحدهای سراسر کشور این امکان را برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فراهم آورده که در زمان امتحانات در صورت عدم امکان حضور در شهر و دانشگاه محل تحصیل خود نیز بتوانند به راحتی در دیگر حوزه های امتحانی این دانشگاه در سراسر کشور حضور یابند.

وی یادآور شد: دانشگاه پیام نور با رویکرد اجرای روش های نوین آموزشی درصدد است فرایند تحصیل را با حفظ کیفیت آموزشی، به هر طریق ممکن برای دانشجویان تسهیل کند و شیوه برگزاری آزمون های متمرکز و امکان انتخاب محل آزمون یکی از مهم ترین اقدامات دانشگاه در این زمینه بوده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور این ویژگی را در دانشگاه پیام نور منحصر به فرد دانست و گفت: دانشجویان این دانشگاه می توانند در پایان آبان ماه و در مهلتی که از سوی دانشگاه اعلام خواهد شد، ضمن مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به تعیین محل آزمون پایان ترم خود اقدام کنند.