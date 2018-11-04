ملت ایران جانیان کاخ سفید را پشیمان خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور اظهارداشت: برای همه عزاداران حسینی که توفیق راهپیمایی اربعین و تشرف به کربلا را پیدا کردند، آرزوی قبول زیارت دارم و همچنین از دولت جدید عراق و مردم مهمان نواز این کشور که در این هنگامه عظیم حسینی خدمت رسانی مطلوبی به زائران داشتند، سپاسگزاری می کنم.

وی ادامه داد: همچنین از همه دستگاه های اجرایی کشور به خصوص وزارت کشور، نیروی انتظامی و نیروهای مسلح که بسترهای این حرکت دینی و مردمی را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۳ آبان به نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار مبدل گردیده است، تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب روز گذشته سه واقعه مهم را درباره این ایام توضیح دادند و ماجرای کاپیتولاسیون و مخالفت شجاعانه امام راحل با آن، حرکت انقلابی دانش آموزان و دانشجویان را تبیین کردند که همه اینها جلوه ای از مقاومت ملت علیه رفتارهای استکباری آمریکا را نشان می‌دهد.

لاریجانی متذکر شد: قریب به هشتاد سال است که دولت آمریکا در امور داخلی ایران دخالت می کند و نمونه هایی از انواع خیانت ها و جنایت ها علیه ملت ایران در آن به وفور دیده می شود.

وی افزود: کودتای آمریکا علیه دولت ملی مصدق با اختلاف افکنی داخلی سیاسی ها و پول پاشی به مزدوران و بهره جستن از خائنان شکل داده شد و حکومت دیکتاتوری وابسته شاه را برای چند دهه بر ملت ایران تحمیل کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ماشین شکنجه ساواک برای کنترل مبارزان با کمک CIA و موساد راه اندازی شد و در پناه این سفاکی‌ها، بر ثروت ملی ایران به خصوص نفت تسلط پیدا کردند و برای چند دهه آن را به یغما بردند و حتی منابع نازلی که باید در ازای نفت به ایران می پرداختند، سیاهه هایی از هزینه های مستشاران آمریکایی که چند ده هزار نفر بودند، ارائه می کردند و علاوه بر این عملا فرماندهی ارتش در دست آنان بود.

لاریجانی ادامه داد: شاه بدون اجازه آمریکایی ها حتی نمی توانست در امور سیاسی تصمیم گیری کند و تغییر نخست وزیر و وزرا کاملا با هماهنگی آمریکا صورت می گرفت و این وابستگی شدید، نظامی و سیاسی و اقتصادی و سرکوب آزادی خواهان و ایجاد فضای خفقان جز سرافکندگی ملت ایران در مقابل سایر ملل و به بردگی کشاندن جامعه ایران و عقب نگه داشتن کشور نتیجه دیگری نداشت.

وی متذکر شد: امام (ره) در سال ۴۳ در پیامی درباره کاپیتولاسیون فرمودند «اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمان خود آزادند که هر جنایت و خیانتی کنند و پلیس ایران هم حق بازداشت و دادگاه های ایران هم حق رسیدگی ندارند» اما انقلاب اسلامی یکباره شرایط را زیر و رو کرد و آمریکا و نوکران آمریکا را از کشور بیرون کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که آمریکا با سد ملت ایران مواجه و مایوس شد، دشمنی با ملت ایران را به نحو دیگری ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: آمریکا ابتدا تئوری تجزیه ایران را با شورش های قومی پیگیری کرد یا آنکه کودتا علیه نظام اسلامی را سامان داد و همچنین ترورهای ناجوانمردانه افرادی چون شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر و شهدای حزب جمهوری و محراب را در دستور کار قرار داد و این ترورها جنس دیگری از این طراحی ها بود.

لاریجانی بیان کرد: این دسایس که در سال های نخست انقلاب به اجرا درآمد با همه هزینه هایی که برای انقلاب نوپای ما داشت اما راه به جایی نبرد و لذا جنگ صدام علیه ایران با حمایت و تحریک آمریکا شکل گرفت و البته سایر کشورهای غربی و شوروی سابق هم به کمک صدام شتافتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران در مقابل این تهاجم وسیع ایستاد و مشکلات زیادی را تحمل کرد، گفت: تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید و صدها هزار جانباز و آزاده و خسارت‌های مادی وسیع به اراده ملت خللی وارد نکرد.

لاریجانی گفت: تصمیم انتخاب مردم، منطقی، معقول و بسیار پرثمر برای آینده کشور بود. تصمیمی که به همه متجاوزان دیروز و امروز آموخت که هر کس قصد تجاوز واشغال خاک ایران را بکند تصمیم به نابودی خود گرفته است چرا که ملت ایران همان طور که صدام را تا مرحله نابودی تعقیب کرد، هر متجاوز دیگر را نیز معدوم خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون آقای ترامپ همچون صدام قصد ستیز با ملت ایران دارد. او می خواهد مستقیماً ملت ایران را مورد ستم و شکنجه قرار دهد. او به ستیز با ملت ایران به خصوص کودکان و زنان ایران آمده است و عجیب است با این همه شرارت آقای ترامپ از سوال های ملت در مورد مقابله با شیطنت های امریکا، ابراز ناراحتی می کند.

عضو شورای عالی امنیت ملی افزود: امریکا باید مطمئن باشد امروز نیز ملت ایران نشان خواهند داد که آقای ترامپ کوچکتر از آن است که بتواند ملت ایران را از پای درآورد. آنگونه که ملت ایران، صدام را تا نابودی تعقیب کرد همانطور که ملت ایران تروریست های مزدور آمریکایی داعش را تا نابودی تعقیب نمود بر جانیان کاخ سفید خسران و پشیمانی مستولی خواهد نمود.

وی تأکید کرد: امروز ملت ها از سلطه طلبی و اخاذی آمریکایی ها به ستوه آمده اند و به دنبال خلاصی از این دولت شرم هستند. دولت نااهل و غیر معقول فعلی آمریکا اسباب تمسخر سیاست مداران دنیا شده است و حتی متحدین دیروز آمریکا، به دنبال راهکارهای بدیل هستند.

لاریجانی گفت: در این میانه طرح های مالیخولیایی ایالات متحده تحت عنوان معامله بزرگ قرن و یا ائتلاف راهبردی بیش از آنکه زمینه تحقق داشته باشد بستر برای اخاذی از برخی کشورهای تحقیر شده است که آنان را با بدترین عبارات موهن نیز همراه می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ملت ایران با تجربه گذشته راه را به خوبی می شناسند و با استقامت شکوهمند در این معرکه شیادانه آمریکا، صحنه را برای مزدوران این کشور پر هزینه خواهد نمود و با تلاش مجاهدانه به بالابردن بهره وری توانمندی اقتصادی و فناورانه کشور اهتمام خواهد ورزید.

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: ضمناً ملت ایران رفتارهای برخی کشورها در منطقه را که محرک ماجراجویی آمریکا و زمینه ساز بسط شیطنت های اسرائیل شده اند، فراموش نمی کند.

وی افزود: ملت ایران با رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای و با همبستگی هر چه بیشتر راه حفظ استقلال و استقرار را پی خواهد گرفت و در این شرایط، رعایت وحدت صفوف و همگرایی قوای مختلف و جریان های سیاسی بیش از هر زمانی ضرورت دارد. امیدواریم در این شرایط حساس، عقلای جریان های سیاسی راهبری درستی داشته باشند.

پس از سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با شعار «مرگ بر امریکا» اظهارات رئیس مجلس را تائید کردند.