خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: ۱۳ آبان ۹۷، برگ دیگری بر افتخارات ملت ایران افزود و مردم یزد نیز بیشک نقش مهمی در این افتخارآفرینی داشتند، افتخاری از جنس حضور و حماسه برای یادآوری اینکه ایران و ایرانی زیر بار ظلم و ستم نمیرود.
۱۳ آبان را اغلب به نام روز دانشآموز میشناسند و در اغلب موارد نیز دانش آموزان راهپیمایان این روز بزرگ هستند اما امروز نه فقط جمعیت دانشآموزی بلکه قاطبه مردم یزد در راهپیمایی این روز بزرگ شرکت داشتند.
نسل چهارمیهای انقلاب غیرت را از نسلهای قبل خود به ارث بردهاند
حضور پرشور و نشاط دانشآموزان در راهپیمایی امروز نشان داد که آنها سربازان کوچک انقلاب بزرگ ایران هستند، آنها نسل چهارمیهایی هستند که گرچه حوادث ۱۳ آبان در سالهای ۴۳، ۵۷ و ۵۸ را درک نکردهاند اما غیرت را از نسلهای قبل خود به ارث بردهاند و امروز در صحنهای دیگر حماسهسازی میکنند.
نسل چهارمیهای انقلاب امروز خیابانهای یزد را مملو از فریاد «مرگ بر آمریکا» کردند تا به دشمنان بگویند ما از همان نسلی هستیم که بساط استکبار و استعمار را از این کشور برچید و پرچم استقلال را به اهتزاز درآورد.
امروز مشتهای گره کرده نسل چهارمیهای انقلاب علیه استکبار جهانی، برگی متفاوت و دوستداشتنی بر دفتر قطور راهپیماییهای این دیار کویری اضافه کرد، برگی که مرور آن به طور قطع نسلهای بعدی را نیز به شور و شعف و تلاش برای استمرار انقلاب اسلامی وا خواهد داشت.
صدرنشینان کنکور سراسری قدردان روحیه استکبارستیزی نسلهای قبل هستند
دانشآموزان سختکوش یزدی امروز نشان دادند که میدانند اگر ۲۵ سال صدرنشین کنکور سراسری شدند و در اقتدار علمی کشورشان، امروز و آینده، سهیم هستند، به مدد روحیه استکبارستیزی و استقلالخواهی نسلهای قبل بوده و این راه را ادامه خواهند داد.
اما دانشآموزان یزدی امروز در میدان استکبارستیزی تنها نبودند و گروههای دیگر مردم نیز در این راهپیمایی حضور پرشور و حماسهساز داشتند.
دانشجویان و طلاب و روحانیون در کنار دانشآموزان و در کنار آنها کسبه و بازاریان، نیروهای بسیج و سپاه، مسئولان استان و حتی جمعی از اقلیتهای زرتشتی، همه با هم شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.
پرچمهایی که جلوههای زیبایی از وحدت به نمایش گذاشت
پرچمهای کوچک سه رنگ با آرم «الله» در دستان همه راهپیمایان یزدی، جلوههای زیبایی در خیابانهای یزد به ویژه حسینیه امیرچخماق آفریده بود و در کنار این پرچمها، آدمکهای دستساخته دانشآموزان یزدی که ماکتی از کاریکاتورهای ترامپ و دیگر سردمداران زور و ظلم نیز نگاه نوجوانان این دیار به سلطهگران را به تصویر میکشید.
امروز مردم یزد در راهپیمایی خود پرچم آمریکا و اسرائیل را نیز به آتش کشیدند تا نشان دهند، هیچ تحریم و تهدیدی نمیتواند مانع ابراز تنفر آنها از ظلم و استکبار باشد.
نماینده مردم یزد و اشکذر نیز در این راهپیمایی در کنار مردم و راهپیمایان حضور داشت.
قدردانی نماینده یزد در مجلس برای حضور آگاهانه مردم یزد در راهپیمایی ۱۳ آبان
ابوالفضل موسوی بیوکی در مورد راهپیمایی این روز به خبرنگار مهر گفت: ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز تجدید میثاق دانشآموزان ایران زمین با آرمانهای نهضت امام خمینی (ره) است و سیزدهم آبانماه ۵۸ روز رسوایی آمریکا بود که توسط دانشجویان انقلابی رقم خورد و چهره پلید استکبار به جهانیان نشان داده شد.
وی ضمن تبریک روز دانشآموز به همه د انشآموزان و دانشجویان شهر جهانی یزد، از حضور پرشور اقشار مختلف مردم به ویژه دانشآموزان و دانشجویان در این راهپیمایی قدردانی کرد.
موسوی بیوکی خاطرنشان کرد: یزدیها مانند همیشه در صفوفی به هم پیوسته در راهپیمایی ۱۳ آبان، حماسهای آگاهانه و ماندگار را به نمایش گذاشتند و به طور قطع انعکاس حضور آنها، عزت و آزادگی و سربلندی ایران اسلامی است.
امام جمعه یزد، استاندار یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس، معاونان استاندار و جمعی از مدیران استانی نیز در کنار مردم در این راهپیمایی حضور یافتند تا وحدت مردم و مسئولان این دیار را به نمایش بگذارند.
گروه موزیک سپاه الغدیر و گروه سرود عاشقان ولایت با نواختن سرود جمهوری اسلامی و اجرای سرودی حماسی، بر شور این گردهمایی بزرگ افزودند.
فریادهای «هیهات من الذله»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر اسرائیل» در حسینیه تاریخی و میدان حماسههای یزد طنین انداز بود و در پایان مراسم نیز قطعنامهای که توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد تنظیم شده بود، قرائت شد.
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