سپردفاعی برای صادرات در شرایط تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سیدعلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امروز اولین روزی است که تحریم رسما شروع شده و صندوق سپر دفاعی است که به عنوان مدافع صادرکنندگان بوده و ریسک را پوشش خواهد داد؛ این در حالی است که نفت و نقل و انتقالات بانکی از سوی آمریکا مورد تاکید است، اگرچه هشت کشور نیز معاف شدند اما در این حالت صندوق ضمانت صادرات می تواند ریسک را پوشش دهد.



مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: محصولات پتروشیمی، خشکبار و کالای ایرانی در دنیا فروخته می شود؛ این در حالی است که وظیفه داریم پوشش ریسک صادرکنندگان را قوی‌تر کنیم.



وی تصریح کرد: تامین مالی و پوشش ریسک دو بال صادرکنندگان در مسیر صادرات هستند و بنابراین صندوق های ضمانت صادرات دنیا وظیفه این را دارند که صادرکننده بتواند با اتکا به موسسات پوشش ریسک دهند.

سیدعلی گفت: امسال تراز تجاری کشور ٥میلیارد دلار مثبت خواهد شد؛ بنابراین اتفاقات تحریم نرخ ارز را بالا برد و واردات را کم و صادرات را بیشتر کرد؛ البته مشکلات مختلفی بر جامعه اعمال شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه جنگ اقتصادی ابزار خود را دارد و می خواهیم ریسک صادرات را در بازارها کاهش دهیم، تصریح کرد: بر این اساس کارمزد را به نحو خوبی توسط دولت کاهش داده و برای عراق یک درصد و برای افغانستان نیز یک درصد است که میانگین حق بیمه برای صادرکنندگان ٠.٦٧درصد است.

سیدعلی با بیان اینکه سقف اعتباری مشتریان متفاوت بوده و بر اساس اعتبارات خریداران آن، نرخ های متفاوت دارند، خاطرنشان کرد: ضوابط ریسک سازمان همکاری های اروپاییدر پوشش ریسک مورد نظر قرار می گیرد و پرتفوی صندوق به نفع پوشش های اعتبار شرایط خوبی دارد، قرارداد اتکایی با بزرگترین بیمه گر دنیا بستیم و بعد از عید این قرارداد تنفیذ شد ولی با تحریم قرارداد معلق مانده است، این در حالی است که یکی از سپرهای مبارزه با تحریم، امضای قرارداد اتکایی با همتایان است و ضمانتنامه های ما جایگزین ضمانت حسن انجام کار بانکی می شود.

وی افزود: تعامل موثر با سیستم بانکی برای تامین مالی صادرات در دستور کار است. ضمن اینکه در سال ٩٧ قرار است مجموع پوشش های صندوق بیش از دو میلیارد دلار شود.

سیدعلی با بیان اینکه بانکها باید گشایش اعتبار انجام دهند بعد ما ریسک را پوشش دهیم، تصریح کرد: گروه ریسک کشوری در اتحادیه بِرن در دو مرحله مطرح شد؛ اما در ژانویه که جلسه برگزار می شود امیدواریم رتبه ریسک ما کاهش یابد.

وی افزود: تاسیس شعبه ما در عراق در دستور کار است و بنابراین اگر در مجمع عمومی ما مصوب شده و در هیات وزیران به تصویب برسد این شعبه ایجاد خواهد شد. به هر حال امروز صادرات یک اجبار است.