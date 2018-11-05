الزام قانونی ۲۰ روزه توسط شورای نگهبان رعایت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمود صادقی نماینده مردم تهران در تذکری خطاب به لاریجانی اظهار داشت: هنوز نظر شورای نگهبان در مورد لایحه CFT به دست نمایندگان نرسیده است.

وی ادامه داد: شورای نگهبان درباره CFT نظر داده و سخنگوی شورا توئیت کرده است اما هنوز به صورت رسمی به دست نمایندگان نرسیده است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده تهران گفت: شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه CFT به مجلس، ارسال و بنده نظر شورا را به کمیسیون امنیت ملی و معاونت قوانین مجلس ارسال کرده‌ام.

وی خاطرنشان کرد: نظر شورای نگهبان درباره این لایحه در موعد مقرر به مجلس، ارسال و الزام قانونی ۲۰ روزه رعایت شده است.