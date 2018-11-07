ثبت نام مجدد و اعزام بدون قرعه کشی دانشجویان به عتبات عالیات

محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به درخواست های مکرر دانشگاه ها و دانشجویان مبنی بر اعزام به عتبات عالیات در آذرماه، دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات در بازه زمانی دهم تا سی ام آذر ماه می توانند با مراجعه به دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نام نویسی کنند.

وی گفت: در این بازه زمانی نام نویسی از میان متقاضیان تشرف انجام خواهد شد و نیازی به پیش ثبت نام در سایت لبیک و قرعه کشی بین متقاضیان نیست.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: دانشگاهیان علاقمند تشرف به عتبات عالیات در قالب کاروان های زمینی و هوایی از دهم تا ۳۰ آذر به عتبات عالیات اعزام خواهند شد و تسهیلات ۲ میلیونی برای سفرهای زمینی و وام ۳ میلیونی بانک ملت برای سفرهای هوایی به زائرین دانشگاهی تعلق خواهد گرفت.

وی ادامه داد: دانشگاهیان تهران جهت ثبت نام می توانند با در دست داشتن گذرنامه و مدارک دانشجویی خود به دفتر ستاد واقع در خیابان کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، بن بست امین، پلاک ۴ و در سایر استان ها به دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

به گزارش مهر، به دلیل مشکلات صدور روادید، اعزام کاروان های دانشگاهیان یک مقطع کوتاه لغو شد. برهمین اساس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای جبران این موضوع فرصت دوباره ای برای ثبت نام عتبات دانشجویی فراهم کرد.