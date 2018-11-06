مشکل ۵ فیلم برای حضور در جشنواره کوتاه حل شد/ اسامی آثار

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش جمعی از کارگردانان عرصه فیلم کوتاه نسبت به حذف برخی از آثار از سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعتراض کردند چراکه این آثار با وجود انتخاب شدن از سوی هیات انتخاب برای حضور در این رویداد اما به دلیل اینکه نتوانسته بودند مجوزهای لازم را از اداره کل ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی دریافت کنند، از حضور در این جشنواره کنار گذاشته شده بودند.

طبق پیگیری های خبرنگار مهر ساعتی پیش با حضور پنج فیلم کوتاه از فهرست آثار حذف شده توسط اداره ارزشیابی و نظارت، در این جشنواره موافقت شد. این موافقت پس از رایزنی های چند روزه مدیران جشنواره و انجمن سینمای جوانان ایران با اعضای شورای ارزشیابی و نظارت صورت گرفت و این مجوز از سوی شورا صادر شد.

با تصمیم جدید فیلم های کوتاه «ماچ سینمایی» ساخته کریم لک زاده، «آمریکا» ساخته مهرنوش فطرت، «هوک» ساخته شاهین حق شعار و «بادیه نشین» ساخته عماد سلمانیان به بخش داستانی این رویداد اضافه شدند. همچنین فیلم کوتاه «لاوراتوار» به کارگردانی علی همراز در بخش تجربی به نمایش درمی آید.

حذف بالغ بر ۱۷ اثر از فهرست معرفی شده از سوی هیات انتخاب جشنواره ولی مجوز نگرفتن آنها از سوی اداره ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، منجر به نامه نگاری بیش از ۲۰۰ نفر از سینماگران به وزیر ارشاد نیز شده بود.