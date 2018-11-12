۸۰۰۰ تن آبزی در آذربایجان غربی تولید شد/فعالیت ۱۱ تعاونی صید

معصوم فصیح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی با تولید سالانه بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن آبزری در بین استانهای غیرساحلی رتبه سوم را داراست افزود: امسال پیش بینی می شود تا پایان سال نیز میزان تولید آبزی در استان به بیش از ۱۴ هزارو ۵۰۰ تن برسد.

وی وجود ۶۰ رودخانه دایمی و فصلی، منابع آبی به همراه شرایط اقلیمی مناسب را از ظرفیت های بالای این استان در زمینه تولیدات آبزیان برشمرد و افزود: استان در زمینه تولید و استحصال آبزیان از منابع آبی از جمله سدها با تولید شش هزار تن در بین استانهای غیرساحلی رتبه اول را داراست.

فصیح از فعالیت ۱۱ گروه صید و صیادی دراستان خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون دو هزار و ۳۵۰ نفر در این بخش اشتغال دارند و یک هزار خانوار استان از اشتغال ایجاد شده در تعاونی های صید و صیادی ارتزاق می کنند.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۷ مرزعه و مجتمع پرورش آبزیان در استان دایر است گفت: از این تعداد ۲۶۳ مزرعه پرورش قزل آلا، پنج مزرعه پرورش ماهیان سردآبی، ۸۳ مزرعه ماهیان گرم آبی و نیز ۲۴ مرکز تکثیر ماهیان زینتی است.

۱۳ مزرعه تولید بچه ماهی در آذربایجان غربی فعال است

فصیح از تولید سالانه بالای چهار هزار تن ماهیان زینتی در استان خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر ۱۳ مزرعه حد واسط تولید بچه ماهی در استان نیز فعال است که استان در این خصوص یکی از قطب های کشور به شمار می رود.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی در خصوص دلایل کاهش ذخایر شاه میگو در سد ارس گفت: متاسفانه در سالهای اخیر صیدغیرمجاز به همراه تردد های غیرضروری در اطراف سد ارس موجب ایجاد استرس به شاه میگوی ارس و تهدید ذخایر این آبزی شده است.

وی ادامه داد: در راستای بازسازی منابع این آبزی ارزشمند طرح هایی از جمله تولید شاه میگو به صورت پایلوت در مزارع مصنوعی در دست اجراست افزود: هم اکنون زاد و ولد شاه میگو به صورت طبیعی و بدون مشکل در سد ارس صورت می گیرد اما برای افزایش میزان تولید و نیز حفظ ذخایر آن در نظر داریم با ایجاد مزارع مصنوعی اقدام به تولید شاه میگوی دراز آب شیرین کنیم.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی در خصوص سرانه مصرف ماهی در استان نیز اظهارداشت: در حال حاضر میانگین مصرف در استان شش کیلو و ۸۰۰ گرم پیش‌بینی می‌شود، در حالی که میانگین مصرف ماهی در کشور ۱۰ کیلو و ۶۰۰ گرم است.

وی برگزاری جشنواره طبخ ماهی، برگزاری دوره‌های آموزشی طبخ برای بانوان، ارائه برنامه رادیویی، برگزاری نمایشگاه عرضه آبزیان، چاپ و توزیع بروشور را بخشی از برنامه‌های این اداره برای ترویج مصرف آبزیان بین خانواده‌ها اعلام کرد.