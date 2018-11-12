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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۸۰۰۰ تن آبزی در آذربایجان غربی تولید شد/فعالیت ۱۱ تعاونی صید

۸۰۰۰ تن آبزی در آذربایجان غربی تولید شد/فعالیت ۱۱ تعاونی صید

ارومیه- مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از تولید هشت هزار تن آبزی در استان طی هفت ماه گذشته سالجاری خبر داد.

معصوم فصیح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی با تولید سالانه بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن آبزری در بین استانهای غیرساحلی رتبه سوم را داراست افزود: امسال پیش بینی می شود تا پایان سال نیز میزان تولید آبزی در استان به بیش از ۱۴ هزارو ۵۰۰ تن برسد.

وی وجود ۶۰ رودخانه دایمی و فصلی، منابع آبی به همراه شرایط اقلیمی مناسب را از ظرفیت های بالای این استان در زمینه تولیدات آبزیان برشمرد و افزود: استان در زمینه تولید و استحصال آبزیان از منابع آبی از جمله سدها با تولید شش هزار تن در بین استانهای غیرساحلی رتبه اول را داراست.

فصیح از فعالیت ۱۱ گروه صید و صیادی دراستان خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون دو هزار و ۳۵۰ نفر در این بخش اشتغال دارند و یک هزار خانوار استان از اشتغال ایجاد شده در تعاونی های صید و صیادی ارتزاق می کنند.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۷ مرزعه و مجتمع پرورش آبزیان در استان دایر است گفت: از این تعداد ۲۶۳ مزرعه پرورش قزل آلا، پنج مزرعه پرورش ماهیان سردآبی، ۸۳ مزرعه ماهیان گرم آبی و نیز ۲۴ مرکز تکثیر ماهیان زینتی است.

۱۳ مزرعه تولید بچه ماهی در آذربایجان غربی فعال است

فصیح از تولید سالانه بالای چهار هزار تن ماهیان زینتی در استان خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر ۱۳ مزرعه حد واسط تولید بچه ماهی در استان نیز فعال است که استان در این خصوص یکی از قطب های کشور به شمار می رود.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی در خصوص دلایل کاهش ذخایر شاه میگو در سد ارس گفت: متاسفانه در سالهای اخیر صیدغیرمجاز به همراه تردد های غیرضروری در اطراف سد ارس موجب ایجاد استرس به شاه میگوی ارس و تهدید ذخایر این آبزی شده است.

وی ادامه داد: در راستای بازسازی منابع این آبزی ارزشمند طرح هایی از جمله تولید شاه میگو به صورت پایلوت در مزارع مصنوعی در دست اجراست افزود: هم اکنون زاد و ولد شاه میگو به صورت طبیعی و بدون مشکل در سد ارس صورت می گیرد اما برای افزایش میزان تولید و نیز حفظ ذخایر آن در نظر داریم با ایجاد مزارع مصنوعی اقدام به تولید شاه میگوی دراز آب شیرین کنیم.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی در خصوص سرانه مصرف ماهی در استان نیز اظهارداشت: در حال حاضر میانگین مصرف در استان شش کیلو و ۸۰۰ گرم پیش‌بینی می‌شود، در حالی که میانگین مصرف ماهی در کشور ۱۰ کیلو و ۶۰۰ گرم است.

وی برگزاری جشنواره طبخ ماهی، برگزاری دوره‌های آموزشی طبخ برای بانوان، ارائه برنامه رادیویی، برگزاری نمایشگاه عرضه آبزیان، چاپ و توزیع بروشور را بخشی از برنامه‌های این اداره برای ترویج مصرف آبزیان بین خانواده‌ها اعلام کرد.

کد مطلب 4455782

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