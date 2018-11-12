بسیاری از مشکلات کشور ناشی از جنگ روانی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح دوشنبه در شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام خمینی (ره) استانداری ضمن بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود در کشور ناشی از جنگ روانی دشمنان است، ابراز داشت: برای مقابله با جنگ روانی دشمن باید اختلافات داخلی را کنار گذاشت و از رقابت‌های تفرقه‌افکن پرهیز کرد.

وی بابیان اینکه مقابله با جنگ روانی دشمن بدون همدلی و یک صدایی امکان‌پذیر نخواهد بود، اضافه کرد: در طول چهار دهه عمر انقلاب هرکجا به‌فرمان ولایت فقیه گوش فرادادیم پیروز میدان شدیم لذا رمز وحدت بین مسئولان و گذر از این شرایط جنگ روانی قرار گرفتن در زیر پرچم رهبر معظم انقلاب است.

ضرورت دوری از هرگونه رقابت‌های جناحی غیراخلاقی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان بابیان اینکه دوری از هرگونه رقابت‌های جناحی غیراخلاقی باید در اولویت برنامه‌های مسئولان کشوری نهادینه شود، ابراز داشت: در شرایطی که دشمنان برای به زانو درآوردن ایران متحد شدند پرداختن به مسائل جناحی تنها مطالبات آن‌ها را برآورده خواهد کرد و قطعا این به مصلحت کشور نخواهد بود.

آسیابی بابیان اینکه عدم کنترل شبکه‌های تفرقه‌افکن مجازی خدشه به اعتماد عمومی را در بر خواهد داشت، در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال جنگ روانی است این مهم می‌طلبد تا با دوری از تفرقه‌ تنها به اتحاد و همدلی اندیشه کرد تا نقشه‌های شوم آن‌ها خنثی شود.

وی بابیان اینکه تلاش مضاعف و جهادی و افزایش نظارت‌ها باید مد نظر مسئولان استانی و کشوری واقع شود، اضافه کرد: بسیاری از آسیب‌ها از نبود نظارت‌های لازم بر امور جامعه ناشی می‌شود که می‌بایست این مسائل مورد اهتمام مدیران قرار گیرد تا بتوان در مقابل همه هجمه‌هایی که دشمن بر ما روا می دارد ایستادگی و مقابله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر این نشست آخرین جلسه شورای اداری استان سمنان به ریاست سید شهاب‌الدین چاوشی بود؛ استاندار سمنان مشمول طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان است و از این پس فرد دیگری متصدی این پست خواهد شد.