به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانکپاسارگاد، مجموع تراکنشهای «خرید کارتی» برای هر فقره کارت در هر شبانهروز، حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است. بر این اساس، سقف عمومی تراکنشهای «انتقال وجه» شتابی و غیرشتابی برای هر یک از پایانههای مجاز یعنی سامانههای بانکداری الکترونیک، دستگاههای خودپرداز و کیوسک، برای هر فقره کارت در هر شبانهروز۳۰ میلیون ریال است.
همچنین سقف عمومی تراکنشهای «انتقال وجه» شتابی و غیرشتابی برای پایانه کارتخوان شعبهای برای هر فقره کارت در هر شبانهروز ۱۵۰ میلیون ریال تعیین شدهاست.
مشتریان گرامی میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره و اطلاعرسانی بانکپاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل کنند.
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