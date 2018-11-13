به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک‌پاسارگاد، مجموع تراکنش‌های «خرید کارتی» برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز، حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است. بر این اساس، سقف عمومی تراکنش‌های «انتقال وجه» شتابی و غیرشتابی برای هر یک از پایانه‌های مجاز یعنی سامانه‌های بانکداری الکترونیک، دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز۳۰ میلیون ریال است.

همچنین سقف عمومی تراکنش‌های «انتقال وجه» شتابی و غیرشتابی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز ۱۵۰ میلیون ریال تعیین شده‌است.

مشتریان گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل کنند.