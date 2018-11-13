حسن کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۳۰۰ دانش‌آموز دختر دامغانی مقطع دوم متوسطه به سفر راهیان نور اعزام شدند، ابراز داشت: این دانش آموزان صبح سه‌شنبه در قالب هفت کاروان با هفت دستگاه اتوبوس‌راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی اضافه کرد: اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی نخستین گروه از استان سمنان بود که به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی اروند، خرمشهر، شلمچه، والفجر هشت و فتح المبین در جنوب کشور بازدید خواهند کرد.

مدیر آموزش‌وپرورش دامغان بابیان اینکه هفت راوی و سه روحانی این کاروان را در بازدید از مناطق عملیاتی همراهی می‌کنند، ابراز داشت: سفر راهیان نور از جمله برنامه‌های پربار آموزش‌وپرورش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است تا جوانان امروز از نزدیک با فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا بیشتر آشنا شوند.

کاتبی بابیان اینکه تاثیر تربیتی راهیان نور کاملا محسوس و غیر قابل انکار است، تصریح کرد: اعزام کاروان راهیان نور نقش بسیار ارزنده‌ای در انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌ جوان دارد زیرا در این سفر دانش آموزان با شهدا پیمان می‌بندند که مسئولیت سنگین خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

وی اضافه کرد: ملت ما با اتحاد، همدلی، یکرنگی و عهدی که با شهدا بسته‌اند، در برابر دشمن ایستادند و دانش آموزان به عنوان سفیران شهدا می‌توانند زمینه‌ساز خوبی برای ایجاد اتحاد و همدلی باشند.

کاتبی بابیان اینکه کاروان‌های راهیان نور به عنوان اساس و پایه حرکت‌های فرهنگی کشور محسوب می‌شوند، افزود: دانش آموزان در قالب این کاروان‌ها باهدف ایجاد و پیوند میان نسل امروز و نسل دفاع مقدس و ارتباط ارزش‌های فرهنگی دفاع مقدس و ترویج آن‌ها در بین نسل جوان و مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر امسال چهار هزار نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر طی دو مرحله به اردوی فرهنگی، تربیتی و زیارتی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.