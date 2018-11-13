بومی سازی ساخت ماشین آلات صنعتی دستاورد طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم بهره برداری از فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام در سطح ۲۹۵ هزار هکتار اظهار کرد: احیای اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام و به صورت عمده در منطقه مرزنشین اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه در سال ۷۵ و در سفر مقام معظم رهبری پروژه کلید خورد، افزود تا سال ۸۷ اقدام مؤثری برای اجرای این پروژه انجام نشد ولی از سال ۸۷ تا ۹۲ حدود ۶۶ هزار هکتار از پروژه به مرحله اجرا رسید.

اکبری بیان کرد: در اولین سفر رئیس جمهور به استان خوزستان، یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به این پروژه تخصیص داده و مؤسسه جهاد نصر به عنوان مجری طرح انتخاب شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: تا این تاریخ ۲۹۵ هزار هکتار از طرح به اتمام رسیده و بالغ بر ۲۵۰ هزار هکتار آن پاییز سال گذشته و مابقی نیز امسال به زیر کشت رفت.

وی با اشاره به اینکه ایران کشوری خشک است، ادامه داد: استفاده بهینه از سرمایه گذاری های بالادست، بالاترین بهره وری از آب، ساماندهی مهاجرت، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه شاخص های انسانی، افزایش تولید و محصولات کشاورزی و پایداری و همچنین اشتغالزایی از جمله اهداف این پروژه است.

اکبری با بیان اینکه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری شاهکار مهندسی است، اضافه کرد: در اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ۲۰۶ پروژه با حضور ۲۶ مشاور، ۲۷ پیمانکار و همچنین هشت هزار نیروی متخصص و ماهر فعالیت داشتند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بومی سازی ساخت ماشین آلات صنعتی به عنوان یکی از دستاوردهای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری گفت: بالغ بر ۵۵۰ دستگاه های سنگین و تخصصی در این پروژه فعالیت داشتند.

اکبری با بیان اینکه متوسط تولید در فاز اول طرح ۵.۵ میلیون تن است، ادامه داد: به صورت کلی در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی صرفه جویی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام در سطح ۲۹۵ هزار هکتار صبح امروز به بهره برداری رسید.

فعالیت های اصلی انجام شده در اجرای این طرح شامل احداث شبکه های فرعی آبیاری، احداث شبکه های ذهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی است.

تقویت و تثبیت امنیت غذایی کشور، امکان ایجاد قطب کشاورزی با استفاده کشاورزی مدرن، از ایجاد اشتغال پایدار و... از جمله اهداف اجرایی این طرح هستند.

اجرای ۱۹۸ هزار هکتار تجهیز و نوسازی در فاز اول، اجرای ۱۸۳ هزار هکتار زهکش زیر زمینی و اجرای ۲۹۵ هزار هکتار شبکه فرعی در فاز اول از جمله اقدامات انجام گرفته در فاز اول طرح است.